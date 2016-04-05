vitaliian написав: ❗️ЗСУ підтвердили нічні удари по Антонівському мосту під Херсоном
Так, знищено одне з основних дорожніх сполучень, але не головне. Ось що каже воєнний експерт Том Купер з приводу цього:
«Однак, я так часто звертаю увагу на це, що не розумію, чому досі багато хто не може збагнути: основою російської логістичної системи є залізниці. Залізниці та потяги, пані та панове: ось що доставляє росармії припаси. Чому? Тому що коли росіяни воюють, вони завжди воюють роблять це з розмахом: один вантажний поїзд може перевезти 5000 тонн вантажу. Тепер подумайте, скільки вантажівок потрібно для того, щоб перевезти стільки.
Без сумніву, навіть швидкий погляд на будь-яку хорошу карту України миттєво продемонструє: все, що зробили росіяни за останні три місяці, це просунулись від наявних залізничних вузлів уздовж доступних залізничних ліній.
Тому: розраховувати на те, що знесення одного автомобільного мосту зараз призведе до чогось типу в Херсонській області «все зміниться» ігноруючи ключовий залізничний міст… та ні.»
Зруйнувати консольні мости, як Антонівський залізничний, надзвичайно важко. Навіть за допомогою високоточних боєприпасів, бо вони мають тенденцію «пролітати крізь конструкцію»,
https://t.me/irpingrisha/9007[/quote] Та то ми оркам грубо натякаємо - що уйопуйте самі поки не пізно - бо вхерачимо 2 мости і підемо в активний наступ! Що, на товарняках будете втікати? Так ми і по колії вхерачимо - на все свій час!
Ну - так чи ні - але достатньо схоже . Що оце все затягування спеціально - це стало зрозуміло вже достатньо давно . Ну і Україна може стати не тільки залізо і харчі , а ще й джерелом військової залоги там де треба . Колись запорожці були найкращою піхотою Європи . Можливо коло історії докрутиться до цього знову ...