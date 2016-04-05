Усі сили потрібно було одразу з півночі у квітні перекидати на Херсонський напрямок - бо "велика битва за Донбасс" то була фігня і гра по правилам атакуючого.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:00
Усі сили потрібно було одразу з півночі у квітні перекидати на Херсонський напрямок - бо "велика битва за Донбасс" то була фігня і гра по правилам атакуючого.
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:02
А нельзя было это делать "эволюционным" путём?
Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны?
Не спонсировать даже до сих пор по 2млрд в день? Т.е. этим спонсорством Европа и вырастила этого монстра
Украина: заниматься вообще всем - от социального развития (образование, медицина) до науки, производства? Были же и производства ВПК, ракет, электроники, авто, автобусов и прочего? Почему это хотя бы не сохранилось, если уж не говорить о развитии? Относительно человеческого капитала тоже самое: почему его хотя бы не сохранили, не говоря уже о развитии?
А теперь остаётся говорить словами из приведенной ссылки:
Т.е. длинная война - это хорошо?
Однако.... "Всё идёт по плану"?
Очень спорное утверждение, ни на чём не основанное (или может провели опрос в Дии "какой результат вы хотите получить по итогам, и какую цену готовы заплатить?").Перемога нужна. Но вопрос цены всё же есть: одни отдадут всё, включая свои жизни и последующих поколений, а другие - почивать на лаврах и делить результаты, вполне возможно на Лазурных Берегах
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:19
Народні депутати підвищили собі зарплати та встановили надба
Тобто із коштів Державного бюджету, які відповідно до нещодавно внесених змін надійдуть до Держбюджту, зокрема від міжнародної допомоги, народним депутатам дозволяється фінансувати надбавки.
Проєкт ухвали також пропонує встановити розмір посадового окладу для народних депутатів України, які тимчасово не входять до складу комітетів Верховної Ради України. Таким чином депутати, які не входять до складу жодного комітету, також отримуватимуть 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:20
нит. За линией Славянск/Краматорск открываются бескрайние поля, по которым можно быстро катиться аж до Днепра и тогда создается риск окружения всего юго-востока
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