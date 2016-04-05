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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1814181518161817
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:02

  V2 написав:Велика гра. США, Україна, Росія та кінцева мета війни
https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... skoy-chumy

А нельзя было это делать "эволюционным" путём?
Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны?
Не спонсировать даже до сих пор по 2млрд в день? Т.е. этим спонсорством Европа и вырастила этого монстра

Украина: заниматься вообще всем - от социального развития (образование, медицина) до науки, производства? Были же и производства ВПК, ракет, электроники, авто, автобусов и прочего? Почему это хотя бы не сохранилось, если уж не говорить о развитии? Относительно человеческого капитала тоже самое: почему его хотя бы не сохранили, не говоря уже о развитии?

А теперь остаётся говорить словами из приведенной ссылки:
Якби в умовному березні Україна перемогла і війна закінчилася, Європа не змінилася б.

Т.е. длинная война - это хорошо?

Але нам і не потрібна швидка перемога....
Тому наша перемога має бути складною і довгою.

Однако.... "Всё идёт по плану"?

Перемога за будь-яку ціну.

Очень спорное утверждение, ни на чём не основанное (или может провели опрос в Дии "какой результат вы хотите получить по итогам, и какую цену готовы заплатить?").Перемога нужна. Но вопрос цены всё же есть: одни отдадут всё, включая свои жизни и последующих поколений, а другие - почивать на лаврах и делить результаты, вполне возможно на Лазурных Берегах
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:19

Народні депутати підвищили собі зарплати та встановили надба

Тобто із коштів Державного бюджету, які відповідно до нещодавно внесених змін надійдуть до Держбюджту, зокрема від міжнародної допомоги, народним депутатам дозволяється фінансувати надбавки.

Проєкт ухвали також пропонує встановити розмір посадового окладу для народних депутатів України, які тимчасово не входять до складу комітетів Верховної Ради України. Таким чином депутати, які не входять до складу жодного комітету, також отримуватимуть 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

https://dilo.net.ua/novyny/narodni-depu ... osGXPNDS-0
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:20

  Zebra написав:Усі сили потрібно було одразу з півночі у квітні перекидати на Херсонський напрямок - бо "велика битва за Донбасс" то була фігня і гра по правилам атакуючого.

нит. За линией Славянск/Краматорск открываются бескрайние поля, по которым можно быстро катиться аж до Днепра и тогда создается риск окружения всего юго-востока
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