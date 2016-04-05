Додано: Сер 27 лип, 2022 12:02

V2 написав: Велика гра. США, Україна, Росія та кінцева мета війни

https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... skoy-chumy Велика гра. США, Україна, Росія та кінцева мета війни

Якби в умовному березні Україна перемогла і війна закінчилася, Європа не змінилася б.

Але нам і не потрібна швидка перемога....

Тому наша перемога має бути складною і довгою.

Перемога за будь-яку ціну.

А нельзя было это делать "эволюционным" путём?Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны?Не спонсировать даже до сих пор по 2млрд в день? Т.е. этим спонсорством Европа и вырастила этого монстраУкраина: заниматься вообще всем - от социального развития (образование, медицина) до науки, производства? Были же и производства ВПК, ракет, электроники, авто, автобусов и прочего? Почему это хотя бы не сохранилось, если уж не говорить о развитии? Относительно человеческого капитала тоже самое: почему его хотя бы не сохранили, не говоря уже о развитии?А теперь остаётся говорить словами из приведенной ссылки:Т.е. длинная война - это хорошо?Однако.... "Всё идёт по плану"?Очень спорное утверждение, ни на чём не основанное (или может провели опрос в Дии "какой результат вы хотите получить по итогам, и какую цену готовы заплатить?").Перемога нужна. Но вопрос цены всё же есть: одни отдадут всё, включая свои жизни и последующих поколений, а другие - почивать на лаврах и делить результаты, вполне возможно на Лазурных Берегах