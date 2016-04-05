А нельзя было это делать "эволюционным" путём? Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны? Не спонсировать даже до сих пор по 2млрд в день? Т.е. этим спонсорством Европа и вырастила этого монстра
Украина: заниматься вообще всем - от социального развития (образование, медицина) до науки, производства? Были же и производства ВПК, ракет, электроники, авто, автобусов и прочего? Почему это хотя бы не сохранилось, если уж не говорить о развитии? Относительно человеческого капитала тоже самое: почему его хотя бы не сохранили, не говоря уже о развитии?
А теперь остаётся говорить словами из приведенной ссылки:
Якби в умовному березні Україна перемогла і війна закінчилася, Європа не змінилася б.
Т.е. длинная война - это хорошо?
Але нам і не потрібна швидка перемога.... Тому наша перемога має бути складною і довгою.
Однако.... "Всё идёт по плану"?
Перемога за будь-яку ціну.
Очень спорное утверждение, ни на чём не основанное (или может провели опрос в Дии "какой результат вы хотите получить по итогам, и какую цену готовы заплатить?").Перемога нужна. Но вопрос цены всё же есть: одни отдадут всё, включая свои жизни и последующих поколений, а другие - почивать на лаврах и делить результаты, вполне возможно на Лазурных Берегах
Тобто із коштів Державного бюджету, які відповідно до нещодавно внесених змін надійдуть до Держбюджту, зокрема від міжнародної допомоги, народним депутатам дозволяється фінансувати надбавки.
Проєкт ухвали також пропонує встановити розмір посадового окладу для народних депутатів України, які тимчасово не входять до складу комітетів Верховної Ради України. Таким чином депутати, які не входять до складу жодного комітету, також отримуватимуть 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Грйс-мэн написав:А нельзя было это делать "эволюционным" путём? Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны?
Потому что эволюционный путь и диверсификация - это дорого,долго,нестабильно: зеленая энергия, сжиженый газ. Вот например почему котельные в основном работают на газу, а не на угле/дровах? Потому что до 2014 года газ был по 1грн/куб, а уголь/дрова - это копоть, загрузка/выгрузка.. Или еще: солнечные панели для эл-ва(эволюция, диверсификация): срок окупаемости 100лет. Панели нужно где-то разместить, установить аккумуляторы для накопления заряда, неизвестно как долго прослужат панели и аккумы. При 1,68/кВт только супер богатые люди могут позволить себе солнечные панели.
Грйс-мэн написав:А нельзя было это делать "эволюционным" путём? Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны?
Потому что эволюционный путь и диверсификация - это дорого,долго,нестабильно: зеленая энергия, сжиженый газ. Вот например почему котельные в основном работают на газу, а не на угле/дровах? Потому что до 2014 года газ был по 1грн/куб, а уголь/дрова - это копоть, загрузка/выгрузка..
Европу "подловили", как и Украину в 2007м. А "эволюционный" - это достраивать к газовым котельным, где позволяют условия, крекинг цеха - мусор, органика, ТБТ, уголь, бытовые отходы,... - Дорого, высокотехнологично(если качественно как у шведов). В то - же время "газовые" далеко не наилучшего качества, что при модернизации тянет за собой целый "букет проблем" - и вновь "деньги". А за готовое не готовы платить.... а это, по сути мини- ТЕС, но уже нового формата. - Как то так. В 2007 за это "успешные царедворцы" бошки отбивали...(был грех, каюсь - попадал уже на этапе попытке легализации работ )
Как единый вариант дешевая электроэнергия с АЭС, ТЭС, ... - единый вариант без газа.