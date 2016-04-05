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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1815181618171818
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:35

Перенесу це сюди...

  jump написав:Металургійна компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявила, що з 1 серпня на найближчі три місяці буде призупинено роботу гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК).
Працівники гірничого департаменту будуть отримувати 2/3 зарплати. Таке рішення викликане серйозними економічними факторами, зокрема, зниженням економічної активності в Європі, зменшенням попиту на залізорудну продукцію, а також суттєвим зростанням витрат на транспортування ЗРС [залізорудної сировини]», – йдеться у заяві.

В «АрселорМіттал Кривий Ріг» запевнили, що підприємство і надалі зберігатиме робочі місця та посади за мобілізованими працівниками. «У той же час змушене відмовитися від виплат їм середнього заробітку, для того щоб уникнути бодай мінімального скорочення персоналу серед 22-тисячного колективу», – додали у компанії.

Щось в голові інколи крутиться....санкції...
Санкції... проти агресора....
Санкції...
Перший пакет, другий.... шостий...
Жорсткі станції... жорсткі!!!
- Ну, звичайно, не зразу вони подіють, а от через декілька місяців - підо-рашці п#да точно прийде! Курс рубля в тар-тарари і голод!
Хмммммм 🤔🤔🤔

Який там курс фуб-ля був в березні? 150? Більше?
А зараз? 300? 400?

Ні? 60?????
Як так???! :shock:

Хмммммм.... надзвичайно жорсткі санкції справді "діють"...🤔
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:45

  Евгений Н. написав:
  Грйс-мэн написав:А нельзя было это делать "эволюционным" путём?
Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны?


Потому что эволюционный путь и диверсификация - это дорого,долго,нестабильно: зеленая энергия, сжиженый газ. Вот например почему котельные в основном работают на газу, а не на угле/дровах? Потому что до 2014 года газ был по 1грн/куб, а уголь/дрова - это копоть, загрузка/выгрузка..
Или еще: солнечные панели для эл-ва(эволюция, диверсификация): срок окупаемости 100лет. Панели нужно где-то разместить, установить аккумуляторы для накопления заряда, неизвестно как долго прослужат панели и аккумы. При 1,68/кВт только супер богатые люди могут позволить себе солнечные панели.

У Германии была и своя газодобыча. У некоторых есть. Сейчас вспомнили про Алжир. Это про диверсификацию
Про зеленку тоже трубили со всех утюгов: и про водород, и ветер, приливы-отливы и т.д.
Было бы желание.
По факту оказалась какая-то "мегастройка" с мегараспилами, т.к. когда оно стало нужно - этого не оказалось.

Вон шведы умудряются мусор скупать у соседей и профит иметь. А остальных устраивало откармливать монстра. И сейчас продолжают кормить, даже в убыток себе: теперь газпром может реально меньше в физическом выражении продавать - и больше иметь по выручке! Т партнёры покупают, аж дерутся!
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Сер 27 лип, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:47

  pesikot написав:Какое-то непонятное затишье на ветке форума
С чего бы это ?

Новостей много, но они не шибко хорошие.
"Молчим и молимся за ВСУ".
- Хорошие новости могут быть только от них.

На экономическом фронте - полный швах..., спасибо самокатам.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:51

  Успіх написав:Щось в голові інколи крутиться....санкції...
Санкції... проти агресора....
Санкції...
Перший пакет, другий.... шостий...
Жорсткі станції... жорсткі!!!
- Ну, звичайно, не зразу вони подіють, а от через декілька місяців - підо-рашці п#да точно прийде! Курс рубля в тар-тарари і голод!
Хмммммм 🤔🤔🤔

Який там курс фуб-ля був в березні? 150? Більше?
А зараз? 300? 400?

Ні? 60?????
Як так???! :shock:

Хмммммм.... надзвичайно жорсткі санкції справді "діють"...🤔


Санкцiї то діють, але є чудовий вислів: доки товстий схудне, худий вмре.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:56

  Грйс-мэн написав:У Германии была и своя газодобыча. У некоторых есть. Сейчас вспомнили про Алжир. Это про диверсификацию
Про зеленку тоже трубили со всех утюгов: и про водород, и ветер, приливы-отливы и т.д.
Было бы желание.
По факту оказалась какая-то "мегастройка" с мегараспилами, т.к. когда оно стало нужно - этого не оказалось.

Вон шведы умудряются мусор скупать у соседей и профит иметь. А остальных устраивало откармливать монстра. И сейчас продолжают кормить, даже в убыток себе: теперь газпром может реально меньше в физическом выражении продавать - и больше иметь по выручке! Т партнёры покупают, аж дерутся!


Окей, давайте рассмотрим более приземленный пример: допустим вы в квартире/доме покупаете газ(у монополиста) и эл-ва(у монополиста). То есть по сути вам нужно установить свои ветрогенераторы, тепловые насосы, и прочее. Да это дорого для вас, но это диверсификация. Когда монополисты поднимут цены - вы откажетесь от их услуг и будете потреблять выработанное своими силами. Вы такое сделали? Если нет - то почему?
Еслм завтра АЭС остановятся из-за нехватки топлива, и будет дефицит эл-ва: вы только после этого начнете искать альтернативу или уже сейчас у вас(и у всех остальных потребителей) есть альтернатива?
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Сер 27 лип, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:57

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:26

Хорошо про нового генпрокурора написал один человек. Новый генпрокурор воюющей страны, кристально честный человек и патриот в 2016 и 2018 ездил в оккупированный Крым. К семейному доктору! Просто так получилось. А ведь мог и на Лубянку поехать. Если доктор хороший.
Золотой кадровый резерв Квартала 95! Эти люди защитят Украину. Верю.
шурец
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:38

  Евгений Н. написав:При 1,68/кВт только супер богатые люди могут позволить себе солнечные панели.

Не обязательно иметь плантацию солнечных панелей.
Я на Алиэкспресс заказал себе солнечных панелек пока доставка работает, чтоб можно было запитать ноутбук, заряжать телефоны, павербанки, и фонарики.

В марте, когда 2 недели не было электричества в Чернигове - люди рискуя умереть, в городском парке стояли и заряжались от солнечных панелей, которые коммунальщики сняли с автономного освещения.

Вот хороший вариант, одной будет достаточно в резерв, можно даже старый свинцовый аккумулятор подключить, чтоб туда накапливалось.

https://www.aliexpress.com/item/1005003022955978.html
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:45

  Zebra написав:
В марте, когда 2 недели не было электричества в Чернигове - люди рискуя умереть, в городском парке стояли и заряжались от солнечных панелей, которые коммунальщики сняли с автономного освещения

2 недели не было ? А ты ничего не попутал ?
Электричества не было дольше.

Когда я ещё был, уже электричества не было. И заряжались в центре от чего угодно

А ты точно не уезжал ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:48

  pesikot написав:
  Zebra написав:
В марте, когда 2 недели не было электричества в Чернигове - люди рискуя умереть, в городском парке стояли и заряжались от солнечных панелей, которые коммунальщики сняли с автономного освещения

2 недели не было ? А ты ничего не попутал ?
Электричества не было дольше.

Когда я ещё был, уже электричества не было. И заряжались в центре от чего угодно

А ты точно не уезжал ? :)

Ну ок, 3 недели не было электричества. Но иногда подавали на пару часов, раз в неделю.
Zebra
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