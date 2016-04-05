Додано: Сер 27 лип, 2022 18:45

Евгений Н. написав: Грйс-мэн написав: А нельзя было это делать "эволюционным" путём?

Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны? А нельзя было это делать "эволюционным" путём?Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны?



Потому что эволюционный путь и диверсификация - это дорого,долго,нестабильно: зеленая энергия, сжиженый газ. Вот например почему котельные в основном работают на газу, а не на угле/дровах? Потому что до 2014 года газ был по 1грн/куб, а уголь/дрова - это копоть, загрузка/выгрузка..

Или еще: солнечные панели для эл-ва(эволюция, диверсификация): срок окупаемости 100лет. Панели нужно где-то разместить, установить аккумуляторы для накопления заряда, неизвестно как долго прослужат панели и аккумы. При 1,68/кВт только супер богатые люди могут позволить себе солнечные панели. Потому что эволюционный путь и диверсификация - это дорого,долго,нестабильно: зеленая энергия, сжиженый газ. Вот например почему котельные в основном работают на газу, а не на угле/дровах? Потому что до 2014 года газ был по 1грн/куб, а уголь/дрова - это копоть, загрузка/выгрузка..Или еще: солнечные панели для эл-ва(эволюция, диверсификация): срок окупаемости 100лет. Панели нужно где-то разместить, установить аккумуляторы для накопления заряда, неизвестно как долго прослужат панели и аккумы. При 1,68/кВт только супер богатые люди могут позволить себе солнечные панели.

У Германии была и своя газодобыча. У некоторых есть. Сейчас вспомнили про Алжир. Это про диверсификациюПро зеленку тоже трубили со всех утюгов: и про водород, и ветер, приливы-отливы и т.д.Было бы желание.По факту оказалась какая-то "мегастройка" с мегараспилами, т.к. когда оно стало нужно - этого не оказалось.Вон шведы умудряются мусор скупать у соседей и профит иметь. А остальных устраивало откармливать монстра. И сейчас продолжают кормить, даже в убыток себе: теперь газпром может реально меньше в физическом выражении продавать - и больше иметь по выручке! Т партнёры покупают, аж дерутся!