шурец написав:Хорошо про нового генпрокурора написал один человек. Новый генпрокурор воюющей страны, кристально честный человек и патриот в 2016 и 2018 ездил в оккупированный Крым. К семейному доктору! Просто так получилось. А ведь мог и на Лубянку поехать. Если доктор хороший. Золотой кадровый резерв Квартала 95! Эти люди защитят Украину. Верю.
Так насправді там напевно немає жодного кристально чистого . І там - це не означає конкретно якусь політичну силу . Там - це будь хто в політиці . Абсолютно .
шурец написав:Хорошо про нового генпрокурора написал один человек. Новый генпрокурор воюющей страны, кристально честный человек и патриот в 2016 и 2018 ездил в оккупированный Крым. К семейному доктору! Просто так получилось. А ведь мог и на Лубянку поехать. Если доктор хороший. Золотой кадровый резерв Квартала 95! Эти люди защитят Украину. Верю.
Вероятно Вы никогда не работали в "системе"? Такие идут в расход в первую очередь - и долго не живут(честно работают-служат).
Zebra написав:Ну ок, 3 недели не было электричества. Но иногда подавали на пару часов, раз в неделю.
А когда было на пару часов, то кто вырубил электричество ? Я знаю ответ, а ты ?
Между улицей Пятницкой и Гончей, от района площади до конфетной фабрики, практически всегда было электричество. Возможно связано с тем, что дом мера подключен к этой ветке был и какие то секретные штабы.
Грйс-мэн написав:А нельзя было это делать "эволюционным" путём? Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны?
Потому что эволюционный путь и диверсификация - это дорого,долго,нестабильно: зеленая энергия, сжиженый газ. Вот например почему котельные в основном работают на газу, а не на угле/дровах? Потому что до 2014 года газ был по 1грн/куб, а уголь/дрова - это копоть, загрузка/выгрузка.. Или еще: солнечные панели для эл-ва(эволюция, диверсификация): срок окупаемости 100лет. Панели нужно где-то разместить, установить аккумуляторы для накопления заряда, неизвестно как долго прослужат панели и аккумы. При 1,68/кВт только супер богатые люди могут позволить себе солнечные панели.
5 лет, даже меньше
у меня станция за год дала 30 000 кВт (если бы не война и курс евро как в прошлом году, станция дала чистый доход больше 4к долл) все потрачено 17к (и то если делать самому, что выйдет 15,5к
у супер багатых были станции на 130МВт в Запорожской области, думаю они уже окупились