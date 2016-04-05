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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1817181818191820>
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:05

  шурец написав:Хорошо про нового генпрокурора написал один человек. Новый генпрокурор воюющей страны, кристально честный человек и патриот в 2016 и 2018 ездил в оккупированный Крым. К семейному доктору! Просто так получилось. А ведь мог и на Лубянку поехать. Если доктор хороший.
Золотой кадровый резерв Квартала 95! Эти люди защитят Украину. Верю.

Так насправді там напевно немає жодного кристально чистого . І там - це не означає конкретно якусь політичну силу . Там - це будь хто в політиці . Абсолютно .
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:08

  Zebra написав:Ну ок, 3 недели не было электричества. Но иногда подавали на пару часов, раз в неделю.

А когда было на пару часов, то кто вырубил электричество ?
Я знаю ответ, а ты ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:15

  шурец написав:Хорошо про нового генпрокурора написал один человек. Новый генпрокурор воюющей страны, кристально честный человек и патриот в 2016 и 2018 ездил в оккупированный Крым. К семейному доктору! Просто так получилось. А ведь мог и на Лубянку поехать. Если доктор хороший.
Золотой кадровый резерв Квартала 95! Эти люди защитят Украину. Верю.

Вероятно Вы никогда не работали в "системе"?
Такие идут в расход в первую очередь - и долго не живут(честно работают-служат).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:20

  pesikot написав:
  Zebra написав:Ну ок, 3 недели не было электричества. Но иногда подавали на пару часов, раз в неделю.

А когда было на пару часов, то кто вырубил электричество ?
Я знаю ответ, а ты ?

Между улицей Пятницкой и Гончей, от района площади до конфетной фабрики, практически всегда было электричество. Возможно связано с тем, что дом мера подключен к этой ветке был и какие то секретные штабы.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:23

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Какое-то непонятное затишье на ветке форума
С чего бы это ?

Новостей много, но они не шибко хорошие.
"Молчим и молимся за ВСУ".
- Хорошие новости могут быть только от них.

На экономическом фронте - полный швах..., спасибо самокатам.

многие говорят, наоборот, новости хорошие с юга
beee
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:40

  beee написав:
  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Какое-то непонятное затишье на ветке форума
С чего бы это ?

Новостей много, но они не шибко хорошие.
"Молчим и молимся за ВСУ".
- Хорошие новости могут быть только от них.

На экономическом фронте - полный швах..., спасибо самокатам.

многие говорят, наоборот, новости хорошие с юга

viewtopic.php?p=5465139#p5465139
https://www.unian.net/war/boi-na-donbas ... 19459.html
(Кто-то публично заявлял, что Лисичанск - это последняя большая победа орков?)
viewtopic.php?p=5465118#p5465118
На Юге дай бог, то же Война и то же на территории Украины.
https://korrespondent.net/ukraine/44993 ... -y-lozovoe
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:12

  Евгений Н. написав:
  Грйс-мэн написав:А нельзя было это делать "эволюционным" путём?
Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны?


Потому что эволюционный путь и диверсификация - это дорого,долго,нестабильно: зеленая энергия, сжиженый газ. Вот например почему котельные в основном работают на газу, а не на угле/дровах? Потому что до 2014 года газ был по 1грн/куб, а уголь/дрова - это копоть, загрузка/выгрузка..
Или еще: солнечные панели для эл-ва(эволюция, диверсификация): срок окупаемости 100лет. Панели нужно где-то разместить, установить аккумуляторы для накопления заряда, неизвестно как долго прослужат панели и аккумы. При 1,68/кВт только супер богатые люди могут позволить себе солнечные панели.


5 лет, даже меньше

у меня станция за год дала 30 000 кВт (если бы не война и курс евро как в прошлом году, станция дала чистый доход больше 4к долл) все потрачено 17к (и то если делать самому, что выйдет 15,5к

у супер багатых были станции на 130МВт в Запорожской области, думаю они уже окупились
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:33

  beee написав:многие говорят, наоборот, новости хорошие с юга
с какого юга, южного полюса?
Ворог стягує максимальну кількість військ на Херсонському напрямку

На Херсонському напрямку почався «дуже потужний» рух російських окупантів. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафонув ефірі національного телемарафону.

«Щодо термінів – я обережний. Це – війна, на якій багато різних подій. Зараз ворог стягує максимальну кількість… (сил - ред.). Саме на Херсонському напрямку почався дуже потужний рух їхніх військ. Вони стягують додаткові сили», – сказав він.

«Точно знаю, що наші війська будуть робити все від них залежне для того, щоб в ті терміни, які ставить президент, впоратися. Але в будь-якому випадку перемога буде за нами. Тижнем раніше чи пізніше – це військова справа», – розповів секретар РНБО, відповідаючи на запитання щодо термінів контрнаступу на півдні України.

https://glavcom.ua/news/na-khersonskomu ... 63691.html


Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російська армія протягом 25-26 липня змогла досягти значних успіхів на північний схід від Бахмута. Зокрема окупантам, імовірно, вдалося взяти під контроль Берестове.

https://glavcom.ua/country/incidents/ok ... 63447.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:43


Це жесть, особливо з 26 хвилини. Жах, що таке твориться під час війни.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 27 лип, 2022 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:47

  vitaliian написав:
  beee написав:многие говорят, наоборот, новости хорошие с юга
с какого юга, южного полюса?
Ворог стягує максимальну кількість військ на Херсонському напрямку

На Херсонському напрямку почався «дуже потужний» рух російських окупантів. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафонув ефірі національного телемарафону.

«Щодо термінів – я обережний. Це – війна, на якій багато різних подій. Зараз ворог стягує максимальну кількість… (сил - ред.). Саме на Херсонському напрямку почався дуже потужний рух їхніх військ. Вони стягують додаткові сили», – сказав він.

«Точно знаю, що наші війська будуть робити все від них залежне для того, щоб в ті терміни, які ставить президент, впоратися. Але в будь-якому випадку перемога буде за нами. Тижнем раніше чи пізніше – це військова справа», – розповів секретар РНБО, відповідаючи на запитання щодо термінів контрнаступу на півдні України.

https://glavcom.ua/news/na-khersonskomu ... 63691.html


Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російська армія протягом 25-26 липня змогла досягти значних успіхів на північний схід від Бахмута. Зокрема окупантам, імовірно, вдалося взяти під контроль Берестове.

https://glavcom.ua/country/incidents/ok ... 63447.html

и что?
зачем выдёргивать по всему интернету процесс?
те готовятся, другие перемещаются, третьи возможно срут в яму.
где тут плохие новости?
спрашиваю, потому что ещё ни разу не читал хороших. так не бывает, хоть я и сам пессимист.
мост разрушили - плохо.
сёла зачистили - плохо
с киевской области ушли - плохо
склады бомбонули плохо
всё всегда плохо
Востаннє редагувалось beee в Сер 27 лип, 2022 21:48, всього редагувалось 1 раз.
beee
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