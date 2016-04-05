Війна спричинила весільний бум у столиці – цікаві цифри Зокрема, відділи ДРАЦС столиці за 5 місяців війни зареєстрували 9120 шлюбів. Для порівняння, в минулому році за цей же період у Києві одружилося всього 1110 пар. Як зазначається, психологи пояснюють таку рішучість закоханих бажанням справитись зі стресом, що принесла війна. Адже всі ми зрозуміли, що реальним є лише сьогодні, бо, що буде завтра – невідомо, а безтурботного вчора вже немає. Тому все більше пар не відтягують весілля, а приймають швидкі рішення.
Я не психолог, але маю свої пояснення: 1) багато людей втратили житло та шукають собі пару в Києві, щоб якось налагодити життя. Гадаю, що такі весільні буми відбуваються у всіх безпечних містах, де є можливість знайти роботу. 2) молодь одружується, оскільки вагітність дає змогу уникнути мобілізацію.
beee написав:и что? зачем выдёргивать по всему интернету процесс? те готовятся, другие перемещаются, третьи возможно срут в яму. где тут плохие новости? спрашиваю, потому что ещё ни разу не читал хороших. так не бывает, хоть я и сам пессимист. мост разрушили - плохо. сёла зачистили - плохо с киевской области ушли - плохо склады бомбонули плохо всё всегда плохо
Не истерите, официально это звучит так:
................................................... Затем прозвучал вопрос о том, как будут разворачиваться события на фронте в ближайшее время. По этому поводу Майкл Карпентер выразился следующим образом: "Все зависит от нескольких факторов. С одной стороны, это возможности России пополнять свою военную машину. Санкции и экспортный контроль подрывают возможности РФ это делать. Второй фактор - предоставление другими странами Украине военной техники. Если США и западные союзники смогут активизировать такую поддержку Украине в будущем, то у Украины есть шанс выгнать Россию со своей территории".
beee написав:где тут плохие новости? спрашиваю, потому что ещё ни разу не читал хороших. так не бывает, хоть я и сам пессимист.
пессимист - ок, но зачем так нервно реагировать?
beee написав:зачем выдёргивать по всему интернету процесс?
речь шла про Юг, я "выдернул" по Югу самое свежее, посмотрите на время. Не надо новости из интернета выдергивать? просто верить вам и всё.
beee написав:всё всегда плохо
это не ко мне. Если пишете "есть хорошие новости" пожалуйста конкретизируйте какие именно и источник. Мы здесь не косметику обсуждаем. Может вы что то важное узнали. К этому и был отсыл про Южный полюс. Жаль вы его не поняли
Грйс-мэн написав:А нельзя было это делать "эволюционным" путём? Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны?
Потому что эволюционный путь и диверсификация - это дорого,долго,нестабильно: зеленая энергия, сжиженый газ. Вот например почему котельные в основном работают на газу, а не на угле/дровах? Потому что до 2014 года газ был по 1грн/куб, а уголь/дрова - это копоть, загрузка/выгрузка.. Или еще: солнечные панели для эл-ва(эволюция, диверсификация): срок окупаемости 100лет. Панели нужно где-то разместить, установить аккумуляторы для накопления заряда, неизвестно как долго прослужат панели и аккумы. При 1,68/кВт только супер богатые люди могут позволить себе солнечные панели.
5 лет, даже меньше
у меня станция за год дала 30 000 кВт (если бы не война и курс евро как в прошлом году, станция дала чистый доход больше 4к долл) все потрачено 17к (и то если делать самому, что выйдет 15,5к
у супер багатых были станции на 130МВт в Запорожской области, думаю они уже окупились
Ты досихпор не понял что окупаемость из-за нерыночных сверхвысоких тарифов - протянул через ВР рыжий таракан? Которые опличивает казна, те. пересични.