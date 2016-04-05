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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1817181818191820
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:48

Війна спричинила весільний бум у столиці – цікаві цифри
Зокрема, відділи ДРАЦС столиці за 5 місяців війни зареєстрували 9120 шлюбів.
Для порівняння, в минулому році за цей же період у Києві одружилося всього 1110 пар.
Як зазначається, психологи пояснюють таку рішучість закоханих бажанням справитись зі стресом, що принесла війна. Адже всі ми зрозуміли, що реальним є лише сьогодні, бо, що буде завтра – невідомо, а безтурботного вчора вже немає. Тому все більше пар не відтягують весілля, а приймають швидкі рішення.

Я не психолог, але маю свої пояснення: 1) багато людей втратили житло та шукають собі пару в Києві, щоб якось налагодити життя. Гадаю, що такі весільні буми відбуваються у всіх безпечних містах, де є можливість знайти роботу. 2) молодь одружується, оскільки вагітність дає змогу уникнути мобілізацію.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:52

  fler написав:2) молодь одружується, оскільки вагітність дає змогу уникнути мобілізацію.


за 9 месяцев тройню родить? хитроумно
beee
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:00

  beee написав:и что?
зачем выдёргивать по всему интернету процесс?
те готовятся, другие перемещаются, третьи возможно срут в яму.
где тут плохие новости?
спрашиваю, потому что ещё ни разу не читал хороших. так не бывает, хоть я и сам пессимист.
мост разрушили - плохо.
сёла зачистили - плохо
с киевской области ушли - плохо
склады бомбонули плохо
всё всегда плохо

Не истерите, официально это звучит так:
...................................................
Затем прозвучал вопрос о том, как будут разворачиваться события на фронте в ближайшее время. По этому поводу Майкл Карпентер выразился следующим образом: "Все зависит от нескольких факторов. С одной стороны, это возможности России пополнять свою военную машину. Санкции и экспортный контроль подрывают возможности РФ это делать. Второй фактор - предоставление другими странами Украине военной техники. Если США и западные союзники смогут активизировать такую поддержку Украине в будущем, то у Украины есть шанс выгнать Россию со своей территории".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/256083_1658948651

Ведь, на сегодня, своего, с гулькин....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:03

  beee написав:где тут плохие новости?
спрашиваю, потому что ещё ни разу не читал хороших. так не бывает, хоть я и сам пессимист.
пессимист - ок, но зачем так нервно реагировать?
  beee написав:зачем выдёргивать по всему интернету процесс?
речь шла про Юг, я "выдернул" по Югу самое свежее, посмотрите на время. Не надо новости из интернета выдергивать? просто верить вам и всё.
  beee написав:всё всегда плохо
это не ко мне. Если пишете "есть хорошие новости" пожалуйста конкретизируйте какие именно и источник. Мы здесь не косметику обсуждаем. Может вы что то важное узнали. К этому и был отсыл про Южный полюс. Жаль вы его не поняли :)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:52

  prodigy написав:
  Евгений Н. написав:
  Грйс-мэн написав:А нельзя было это делать "эволюционным" путём?
Европа например: переход на зеленую энергию, о которой они долго рассказывали, плюс диверсификация. А не ждать, пока жареный путин закроет кран с той стороны?


Потому что эволюционный путь и диверсификация - это дорого,долго,нестабильно: зеленая энергия, сжиженый газ. Вот например почему котельные в основном работают на газу, а не на угле/дровах? Потому что до 2014 года газ был по 1грн/куб, а уголь/дрова - это копоть, загрузка/выгрузка..
Или еще: солнечные панели для эл-ва(эволюция, диверсификация): срок окупаемости 100лет. Панели нужно где-то разместить, установить аккумуляторы для накопления заряда, неизвестно как долго прослужат панели и аккумы. При 1,68/кВт только супер богатые люди могут позволить себе солнечные панели.


5 лет, даже меньше

у меня станция за год дала 30 000 кВт (если бы не война и курс евро как в прошлом году, станция дала чистый доход больше 4к долл) все потрачено 17к (и то если делать самому, что выйдет 15,5к

у супер багатых были станции на 130МВт в Запорожской области, думаю они уже окупились

Ты досихпор не понял что окупаемость из-за нерыночных сверхвысоких тарифов - протянул через ВР рыжий таракан? Которые опличивает казна, те. пересични.
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:26

ТАСС

Если ВСУ применят американские РСЗО или другие дальнобойные орудия НАТО против территории РФ, последствия будут более чем серьезные. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Обучение солдат ВСУ и использование территории Европы как транзита для поставок оружия могут привести к расширению зоны конфликта, добавил Гаврилов.
t.me/tass_agency/148533
34.4Kviewsedited Jul 27 at 18:05

Мине интересно, до неприличия, увидеть политическую карту Мира с масштабом претензий каждого государства к РФ, в котором гибнут люди от оружия произведённого и поставленного с РФ? С участием специалистов из РФ или подготовленных при её участии?
"Кто-то" заигрался со спичками.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:31

Kudrjavuy там большинство старих , еще с поставок времен ссср . роисия избирательно признает право приемничество ссср-а.
ето заявление - не более чем пук в пудру, путино сильнее стращал утром 24-02.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:41

  Goodman написав:Kudrjavuy там большинство старих , еще с поставок времен ссср . роисия избирательно признает право приемничество ссср-а.
ето заявление - не более чем пук в пудру, путино сильнее стращал утром 24-02.

И во Франции, сегодня об этом:
https://twitter.com/HarunMaruf/status/1 ... 6132802561

https://durdom.in.ua/public/main/photos ... _90806.jpg
Зображення
Kudrjavuy
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