Додано: Сер 27 лип, 2022 22:03

beee написав: где тут плохие новости?

спрашиваю, потому что ещё ни разу не читал хороших. так не бывает, хоть я и сам пессимист. где тут плохие новости?спрашиваю, потому что ещё ни разу не читал хороших. так не бывает, хоть я и сам пессимист.

beee написав: зачем выдёргивать по всему интернету процесс? зачем выдёргивать по всему интернету процесс?

beee написав: всё всегда плохо всё всегда плохо

пессимист - ок, но зачем так нервно реагировать?речь шла про Юг, я "выдернул" по Югу самое свежее, посмотрите на время. Не надо новости из интернета выдергивать? просто верить вам и всё.это не ко мне. Если пишете "есть хорошие новости" пожалуйста конкретизируйте какие именно и источник. Мы здесь не косметику обсуждаем. Может вы что то важное узнали. К этому и был отсыл про Южный полюс. Жаль вы его не поняли