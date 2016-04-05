25 301 за 2021 рік цифра фігурує в багатьох джерелах. Тобто понад 2 тис. в місяць. Так що ніякого росту нема. А от розлучень поменшало де-юре:
Також у РАЦСах кажуть про зменшення розлучень у їхніх бюро. Однак треба розуміти, що мільйони українців виїхали за кордон і не можуть розлучитися у РАЦС, оскільки одного з партнерів фізично немає в Україні. У таких випадках розлучення відбуваються через суд. Як кажуть адвокати, число таких справ з війною значно зросло.https://zahid.espreso.tv/viyna-yak-kata ... luchatisya