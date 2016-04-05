RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1818181918201821
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 06:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Зокрема, відділи ДРАЦС столиці за 5 місяців війни зареєстрували 9120 шлюбів.
Для порівняння, в минулому році за цей же період у Києві одружилося всього 1110 пар.

За минулий рік, напевно, 0 загубили. За 2021:
Найбільше шлюбів зареєстрували в Києві (25 301) https://suspilne.media/197950-u-2021-ro ... u-2020-mu/

25 301 за 2021 рік цифра фігурує в багатьох джерелах.
Тобто понад 2 тис. в місяць.
Так що ніякого росту нема.
А от розлучень поменшало де-юре:
Також у РАЦСах кажуть про зменшення розлучень у їхніх бюро. Однак треба розуміти, що мільйони українців виїхали за кордон і не можуть розлучитися у РАЦС, оскільки одного з партнерів фізично немає в Україні. У таких випадках розлучення відбуваються через суд. Як кажуть адвокати, число таких справ з війною значно зросло.https://zahid.espreso.tv/viyna-yak-kata ... luchatisya
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5212
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 07:29

  Мизантрóп написав:В Киевской по Петровцам
а там что
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14127
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 07:32

Свято наближається!©

Таксссс - ну нарешті я вже знаю, що до місяця часу поїду у відпустку!
Вчора ввечері сам комбат підійшов до мене і ще до одного солдата з цим питанням...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3651
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 07:58

  Успіх написав:Таксссс - ну нарешті я вже знаю, що до місяця часу поїду у відпустку!
Вчора ввечері сам комбат підійшов до мене і ще до одного солдата з цим питанням...


Мої вітання! Це гарна новина!
5929966
Аватар користувача
 
Повідомлень: 191
З нами з: 11.09.14
Подякував: 82 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1818181918201821
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99347
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 458418
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3391
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2028)
28.07.2022 08:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.