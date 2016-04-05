25 301 за 2021 рік цифра фігурує в багатьох джерелах. Тобто понад 2 тис. в місяць. Так що ніякого росту нема. А от розлучень поменшало де-юре:
Також у РАЦСах кажуть про зменшення розлучень у їхніх бюро. Однак треба розуміти, що мільйони українців виїхали за кордон і не можуть розлучитися у РАЦС, оскільки одного з партнерів фізично немає в Україні. У таких випадках розлучення відбуваються через суд. Як кажуть адвокати, число таких справ з війною значно зросло.https://zahid.espreso.tv/viyna-yak-kata ... luchatisya
Успіх написав:Таксссс - ну нарешті я вже знаю, що до місяця часу поїду у відпустку! Вчора ввечері сам комбат підійшов до мене і ще до одного солдата з цим питанням...
Я думав за місяць виженемо всіх з Херсона. Не розумію, підірвати два моста через Дніпро та скинути орків в воду. Чому мости через Дніпро не підірвані ? Без патронів орки на правому березі багато не навоюють.
Хомякоид написав:Я думав за місяць виженемо всіх з Херсона. Не розумію, підірвати два моста через Дніпро та скинути орків в воду. Чому мости через Дніпро не підірвані ? Без патронів орки на правому березі багато не навоюють
Успіх написав:Щось в голові інколи крутиться....санкції... Санкції... проти агресора.... Санкції... Перший пакет, другий.... шостий... Жорсткі станції... жорсткі!!! - Ну, звичайно, не зразу вони подіють, а от через декілька місяців - підо-рашці п#да точно прийде! Курс рубля в тар-тарари і голод! Хмммммм
Ага, а ще перемога в червні. Хто там вангував? Ця війна на багато років, на жаль, коштуватиме багато крові і поту. Херсон, маю надію, ще цієї осені звільнять. P.S. З відпусткою вітаю.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 28 лип, 2022 09:39, всього редагувалось 2 разів.
Хомякоид написав:Я думав за місяць виженемо всіх з Херсона. Не розумію, підірвати два моста через Дніпро та скинути орків в воду. Чому мости через Дніпро не підірвані ? Без патронів орки на правому березі багато не навоюють