unicdima написав:Щось з виплатами, премії так досі нема.
на даний момент бюджет значною мірою фінансується друком гривні. Тому уряд намагається балансувати між ростом друку і ростом боргів. Думаю, що платити поступово будуть. Але заборгованість зростатиме.
Пропорционально мотивация воевать в минус. Думаю что Западу не нужно жать денег, а полностью профинансировать выплаты нашим военнослужащим. Внутри Украины денег взять негде. Металлургия стоит, Зерно стоит.
otg написав:Пропорционально мотивация воевать в минус. Думаю что Западу не нужно жать денег, а полностью профинансировать выплаты нашим военнослужащим. Внутри Украины денег взять негде. Металлургия стоит, Зерно стоит.
Наскільки я розумію, Захід стоїть на позиції, що в нас забагато крадуть, тому зайвого нам не дадуть...
Херсон практично відрізаний від інших окупованих територій
Британська розвідка стверджує, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.
«Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Їхні сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що знаходяться під її контролем.
Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна знову вдарила по ньому, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна.
«49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою. Так само місто Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Її втрата серйозно підірвала б спроби Росії намалювати окупацію як успіх», – зазначає розвідка.
otg написав:Пропорционально мотивация воевать в минус. Думаю что Западу не нужно жать денег, а полностью профинансировать выплаты нашим военнослужащим. Внутри Украины денег взять негде. Металлургия стоит, Зерно стоит.
Наскільки я розумію, Захід стоїть на позиції, що в нас забагато крадуть, тому зайвого нам не дадуть...
Ось скільки можна ці казочки розказувати? Якщо крадуть - то нехай дають адресну допомогу. Кожному жителю по 100$ щомісяця. Красти ніхто не буде. Які проблеми так зробити? Скільки можна транслювати ці гнилі відмазки Заходу?