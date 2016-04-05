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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 182218231824182518261827>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:21

  unicdima написав:В мене прикол, чи не корону схопив, вчора ламало і температура 38 була.


Видужуйте, здайте плр,антигени часто не виявляють омікрон, збивайте температуру.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:22

  sashaqbl написав:"Дошка пошани" в одній з військових частин ерефії. Судячи з кількості імен, пятисотих у них не менше 10%. Це тільки тих, що на дошці.
Зображення

картинка не открывается, так же как и путаница с "500" м грузом.
"100 -боєприпаси
150 -бухий в хлам
200 -загиблий (труп)
300- поранений
400-військовополонений
500 -медікаменти
500-звільнені з полону (наше)
500 -золото
700-груз "гроші"
800-спецпризначення особо сєкретний. (свінцові ящики з оранжевою смугою)"
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:24

  sashaqbl написав: Наскільки я розумію, Захід стоїть на позиції, що в нас забагато крадуть, тому зайвого нам не дадуть...
Хай витребують окрему статью в бюджеті для фінансування виплат в.службовцям. Сразу питання знімається. Да й не думаю що зараз є можливість багато красти. Макс 10%.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:32

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Кожному жителю по 100$ щомісяця. Красти ніхто не буде.
З якого фіга хтось вам має давати хоча б 1 долар?
Так треба визначатись. Чи Україна воює за весь Захід чи тільки за себе. Як що так розмірковувати, то і зброї не потрібно
Щодо гнилості відмазок - нагадайте, хто в нас антикорупціний прокурор? Коли його обрали? Що клоун Байдену обіцяв рік тому?
При чому тут це? По-перше я рахую що не який прокурор не спасе нас від коррупції, по друге це питання не зовсім воєнного часу. Нам треба вистояти з ворогом, а не воювати з приводу якогось прокурора.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Які є думки з цього приводу?
Він про це заявляє кожні пару років, коли дістає миску рису від китайців чи кацапів. Або коли хоче випросити миску в США.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:36

  otg написав:..Хай витребують окрему статью в бюджеті для фінансування виплат в.службовцям. Сразу питання знімається. Да й не думаю що зараз є можливість багато красти. Макс 10%.

Бюждет однако не резиновый, а поступления упали вполовину.
Это означает, что не хватает даже на выплаты по "защищенным" статьям расходов (в полном объеме).
Будут понемногу насыпать, иначе придется резать пенсионеров, у которых и так минималки в большинстве.
Или придется резать пенсионеров с "большими" пенсиями.
Скорее всего, зимой будет и так и так. И военным задерживать и "мажорам"-пенсионерам сократят
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:39

  sashaqbl написав:
  fler написав:Які є думки з цього приводу?
Він про це заявляє кожні пару років, коли дістає миску рису від китайців чи кацапів. Або коли хоче випросити миску в США.
Я можу пояснити з др. точки зору. РФ повідправляло своїх емісарів по всьому світу. Латинська Америка, Африка, Ближній Схід, Азія. Мабуть і в Корею заїзджали. Більше того, кажуть шо пару місяців назад навіть Шайгу туди літав. А як же діктатор діктатору не поможе? Добре що тільки погрозами. Думаю дальше він не піде.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ніхто нікому не повинен. Але не потрібно сплітати казки що "ми не даємо бо там корупція".
Зрозуміло для чого це робить Захід, не зрозуміло чому цьому вірять у нас в, Україні.

У Заходу може бути і інша причина притримувати наші апетити, які зростають кожен місяць. Чеченці чи фіни воювали без космічних зарплат, і воювали краще за нас. Губозакаточна машинка вже запущена, наші військові дописувачи це вже відчули.
З іншого боку, чомусь не видно, в щоденних відосиках, вимог від Заходу конфіскувати і передати нам, заморожені резерви рф. Ми маємо на них законне право, вони нам необхідні вже сьогодні, і потрібні більше ніж, скажімо, німецьки танки.
Востаннє редагувалось lapay в Чет 28 лип, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Так треба визначатись. Чи Україна воює за весь Захід чи тільки за себе. Як що так розмірковувати, то і зброї не потрібно

Наразі Україна воює за себе і тільки за себе. Росія на даний момент не становить загрози для Заходу.
Але, перемога Росії становитиме певну загрозу для комфорту Заходу, оскільки існуючий міжнародний порядок зникне. Тому США і частково Європа намагаютсья знайти баланс між своїм комфортом теперішнім і бажанням комфорту в майбутньому. Відповідно, допомагають нам по мірі своїх бажань і можливостей.
Щодо корупції - я не згоден. Якщо Єрмак працює на фсб, то це проблема для нас і підвищує шанси на програш. Якщо начальник СБУ продає дані росіянам, то це проблема. Якщо таможня торгує зброєю - то це теж знижує шанси на перемогу. Це зрада і корупція на верхніх щаблях. Нижче теж проблеми.
Якщо в воєнкоматі можна відкупитися - то це знижує мотивацію бійців на передовій, якщо хтось може заплатити і виїхати - це знижує мотивацію бійців на передовій.
Якщо президент(чи попередній президент, чи Корбан з Філативим - імя й порсада не принципові) починає внутрішньополітичні розборки - це знижкє шанс на перемогу.
Чим менше в нас шансів на перемогу - тим менше в Заходу сенсу вкладатися в нас.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:41

  sequence написав:
  otg написав:..Хай витребують окрему статью в бюджеті для фінансування виплат в.службовцям. Сразу питання знімається. Да й не думаю що зараз є можливість багато красти. Макс 10%.

Бюждет однако не резиновый, а поступления упали вполовину.
Это означает, что не хватает даже на выплаты по "защищенным" статьям расходов (в полном объеме).
Будут понемногу насыпать, иначе придется резать пенсионеров, у которых и так минималки в большинстве.
Или придется резать пенсионеров с "большими" пенсиями.
Скорее всего, зимой будет и так и так. И военным задерживать и "мажорам"-пенсионерам сократят

Ніхто нічого різати не буде.
Просто опустять курс. І все.
Якщо буде дуже погано, то зроблять курс 100. Буде пенсія $20-40. :D :D
andrijk777
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