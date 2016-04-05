Додано: Чет 28 лип, 2022 10:41

otg написав: Так треба визначатись. Чи Україна воює за весь Захід чи тільки за себе. Як що так розмірковувати, то і зброї не потрібно Так треба визначатись. Чи Україна воює за весь Захід чи тільки за себе. Як що так розмірковувати, то і зброї не потрібно

Наразі Україна воює за себе і тільки за себе. Росія на даний момент не становить загрози для Заходу.Але, перемога Росії становитиме певну загрозу для комфорту Заходу, оскільки існуючий міжнародний порядок зникне. Тому США і частково Європа намагаютсья знайти баланс між своїм комфортом теперішнім і бажанням комфорту в майбутньому. Відповідно, допомагають нам по мірі своїх бажань і можливостей.Щодо корупції - я не згоден. Якщо Єрмак працює на фсб, то це проблема для нас і підвищує шанси на програш. Якщо начальник СБУ продає дані росіянам, то це проблема. Якщо таможня торгує зброєю - то це теж знижує шанси на перемогу. Це зрада і корупція на верхніх щаблях. Нижче теж проблеми.Якщо в воєнкоматі можна відкупитися - то це знижує мотивацію бійців на передовій, якщо хтось може заплатити і виїхати - це знижує мотивацію бійців на передовій.Якщо президент(чи попередній президент, чи Корбан з Філативим - імя й порсада не принципові) починає внутрішньополітичні розборки - це знижкє шанс на перемогу.Чим менше в нас шансів на перемогу - тим менше в Заходу сенсу вкладатися в нас.