Видужуйте, здайте плр,антигени часто не виявляють омікрон, збивайте температуру.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:21
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:22
картинка не открывается, так же как и путаница с "500" м грузом.
"100 -боєприпаси
150 -бухий в хлам
200 -загиблий (труп)
300- поранений
400-військовополонений
500 -медікаменти
500-звільнені з полону (наше)
500 -золото
700-груз "гроші"
800-спецпризначення особо сєкретний. (свінцові ящики з оранжевою смугою)"
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:24
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:32
Так треба визначатись. Чи Україна воює за весь Захід чи тільки за себе. Як що так розмірковувати, то і зброї не потрібно
При чому тут це? По-перше я рахую що не який прокурор не спасе нас від коррупції, по друге це питання не зовсім воєнного часу. Нам треба вистояти з ворогом, а не воювати з приводу якогось прокурора.
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:36
Бюждет однако не резиновый, а поступления упали вполовину.
Это означает, что не хватает даже на выплаты по "защищенным" статьям расходов (в полном объеме).
Будут понемногу насыпать, иначе придется резать пенсионеров, у которых и так минималки в большинстве.
Или придется резать пенсионеров с "большими" пенсиями.
Скорее всего, зимой будет и так и так. И военным задерживать и "мажорам"-пенсионерам сократят
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:39
Я можу пояснити з др. точки зору. РФ повідправляло своїх емісарів по всьому світу. Латинська Америка, Африка, Ближній Схід, Азія. Мабуть і в Корею заїзджали. Більше того, кажуть шо пару місяців назад навіть Шайгу туди літав. А як же діктатор діктатору не поможе? Добре що тільки погрозами. Думаю дальше він не піде.
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У Заходу може бути і інша причина притримувати наші апетити, які зростають кожен місяць. Чеченці чи фіни воювали без космічних зарплат, і воювали краще за нас. Губозакаточна машинка вже запущена, наші військові дописувачи це вже відчули.
З іншого боку, чомусь не видно, в щоденних відосиках, вимог від Заходу конфіскувати і передати нам, заморожені резерви рф. Ми маємо на них законне право, вони нам необхідні вже сьогодні, і потрібні більше ніж, скажімо, німецьки танки.
Востаннє редагувалось lapay в Чет 28 лип, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Наразі Україна воює за себе і тільки за себе. Росія на даний момент не становить загрози для Заходу.
Але, перемога Росії становитиме певну загрозу для комфорту Заходу, оскільки існуючий міжнародний порядок зникне. Тому США і частково Європа намагаютсья знайти баланс між своїм комфортом теперішнім і бажанням комфорту в майбутньому. Відповідно, допомагають нам по мірі своїх бажань і можливостей.
Щодо корупції - я не згоден. Якщо Єрмак працює на фсб, то це проблема для нас і підвищує шанси на програш. Якщо начальник СБУ продає дані росіянам, то це проблема. Якщо таможня торгує зброєю - то це теж знижує шанси на перемогу. Це зрада і корупція на верхніх щаблях. Нижче теж проблеми.
Якщо в воєнкоматі можна відкупитися - то це знижує мотивацію бійців на передовій, якщо хтось може заплатити і виїхати - це знижує мотивацію бійців на передовій.
Якщо президент(чи попередній президент, чи Корбан з Філативим - імя й порсада не принципові) починає внутрішньополітичні розборки - це знижкє шанс на перемогу.
Чим менше в нас шансів на перемогу - тим менше в Заходу сенсу вкладатися в нас.
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:41
Ніхто нічого різати не буде.
Просто опустять курс. І все.
Якщо буде дуже погано, то зроблять курс 100. Буде пенсія $20-40.
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