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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18231824182518261827>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:47

  andrijk777 написав:..
Ніхто нічого різати не буде.
Просто опустять курс. І все.
Якщо буде дуже погано, то зроблять курс 100. Буде пенсія $20-40. :D :D

Будут резать. Так же как сейчас сокращают бюджетников.
Курс это немного другая история, но тут есть риск: холодильник может победить телевизор.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:50

  sashaqbl написав:Якщо Єрмак працює на фсб,

Якщо Єрмак працює на фсб, то чому він не вб'є/отруїть Зеленського?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:52

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  otg написав:Пропорционально мотивация воевать в минус. Думаю что Западу не нужно жать денег, а полностью профинансировать выплаты нашим военнослужащим. Внутри Украины денег взять негде. Металлургия стоит, Зерно стоит.
Наскільки я розумію, Захід стоїть на позиції, що в нас забагато крадуть, тому зайвого нам не дадуть...

Ось скільки можна ці казочки розказувати?
Якщо крадуть - то нехай дають адресну допомогу. Кожному жителю по 100$ щомісяця. Красти ніхто не буде. Які проблеми так зробити?
Скільки можна транслювати ці гнилі відмазки Заходу?

Вы думаете наши прикорытные откажутся от потоков?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:52

В пошуках справедливості...)))

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Хіба я таке писав?
если вы просите у соседа 1куе в долг, а он вам не даёт, вы тоже считаете его аргументы "гнилыми отмазками"? Его деньги хочет даёт, не хочет - не даёт.

Воно би так було, але перед тим(багато років тому) - ми відмовились/віддали сусідам самогонний апарат)) - бо сусіди ЗАПЕВНИЛИ нас, що завжди дадуть нам самогону(прикриють нас)
То нехай тепер дають, або самогону, або грошенят! :D

То в чім питання? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:55

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Скільки можна транслювати ці гнилі відмазки Заходу?
акуеть, запад оказывается нам должен как земля колхозу.

Если никто никому ничего не должен - так может "по рукам, и расход"? Откроем границы для начала, потом спросим у людей, например в Дии, как они хотят жить сейчас и дальше?
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Чет 28 лип, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:То в чім питання?
если коротко, нас обманули.
19 февраля 2022 года президент Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пригрозил признать недействительным Будапештский меморандум (соответственно, недействительным и соглашение об отказе от ядерного оружия). Условием отказа от такого шага он поставил проведение саммита для консультаций среди стран — участниц меморандума:
В ответ на это заявление посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен прокомментировала правовой статус меморандума
Будапештский меморандум — это действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права.


США не рассматривают меморандум как соглашение о гарантиях безопасности, а как «соглашение уважать суверенитет и территориальную целостность Украины»[15]. По мнению Стивена МакФарлейна, профессора международных отношений, «Меморандум дает подписавшим оправдание, если они предпринимают какие-либо действия, но не заставляет никого действовать на Украине». В США ни администрация Джорджа Буша-старшего, ни администрация Клинтона не были готовы принять военные обязательства перед Украиной, так как не были уверены, что Сенат США ратифицирует такой договор. Именно поэтому Будапештский меморандум содержал более ограниченные условия в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств

тут есть костяюрист пусть он объяснит подробнее
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:59

  sashaqbl написав:Якщо Єрмак працює на фсб, то це проблема для нас і підвищує шанси на програш.
У Вас є докази, чи це Вам порох сказав? Як би він працював на ФСБ, то орки давно були б в Київі, а цей ваш Єрмак вже був би якимсь гауляйтером. Навіщо писати , чи повторювати чийсь брєд?
Якщо начальник СБУ продає дані росіянам, то це проблема.
В котрий раз у Вас є докази? Він звільнений тому що його пілеглі порозбігались, а деякі зрадили та пішли колоборантами. Ніхто не може на 100% гарантувати своїх підлеглих, тим більш як що відомство на стільки велике.
Якщо таможня торгує зброєю - то це теж знижує шанси на перемогу.
Знову безосноватєльний бред.
Це зрада і корупція на верхніх щаблях. Нижче теж проблеми.
Це видумки вашого шефа. :)
Якщо в воєнкоматі можна відкупитися - то це знижує мотивацію бійців на передовій, якщо хтось може заплатити і виїхати - це знижує мотивацію бійців на передовій.
Так а що колись це було не так? При вашому шефі не можна було відкупитись?
Якщо президент(чи попередній президент, чи Корбан з Філативим - імя й порсада не принципові) починає внутрішньополітичні розборки - це знижкє шанс на перемогу.
Невже про попередній президент згадали? :) Це така маніпуляція? Типа ми і про своїх.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:02

что вы носитесь тут со своим будопештским меморандумом.
Кучма ещё 10 лет назад всё обьяснил.
Давили жёстко и штаты и кацапы и европа.Вопрос стоял что будет полный писец нам в плане блокады если не откажимся от ядерного оружия.
Вот и всё.
А вы тут юристов для разяснения ищите. :lol:
Можно конечно было выбить какие-то прифиренции но в те годы мы были просто нищеброды с галопирующей инфляцией купонами и нищетой народа(даже пенсии не платили полгода)
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:06

  Грйс-мэн написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Скільки можна транслювати ці гнилі відмазки Заходу?
акуеть, запад оказывается нам должен как земля колхозу.

Если никто никому ничего не должен - так может "по рукам, и расход"? Откроем границы для начала, потом спросим у людей, например в Дии, как они хотят жить сейчас и дальше?

что значит "никто", кредиты у мвф кто брал? Запад нам ничего не должен, а если должен покажите документ кому и сколько. У людей надо спрашивать всегда и всё, вне зависимости от контекста вопросов. Но нужно понимать, ответ сильно будет зависеть от уровня образования. Заранее уверен большинство выберет "ничего не делать жить за кредиты". Как когда то выбрало чивокуню и получили войну.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 лип, 2022 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:07

  vitaliian написав:
  Успіх написав:То в чім питання?
если коротко, нас обманули.
19 февраля 2022 года президент Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пригрозил признать недействительным Будапештский меморандум (соответственно, недействительным и соглашение об отказе от ядерного оружия). Условием отказа от такого шага он поставил проведение саммита для консультаций среди стран — участниц меморандума:
В ответ на это заявление посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен прокомментировала правовой статус меморандума
Будапештский меморандум — это действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права.


США не рассматривают меморандум как соглашение о гарантиях безопасности, а как «соглашение уважать суверенитет и территориальную целостность Украины»[15]. По мнению Стивена МакФарлейна, профессора международных отношений, «Меморандум дает подписавшим оправдание, если они предпринимают какие-либо действия, но не заставляет никого действовать на Украине». В США ни администрация Джорджа Буша-старшего, ни администрация Клинтона не были готовы принять военные обязательства перед Украиной, так как не были уверены, что Сенат США ратифицирует такой договор. Именно поэтому Будапештский меморандум содержал более ограниченные условия в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств

тут есть костяюрист пусть он объяснит подробнее
Я не Костя. Но мемарандум как документ это действительно пустышка. Меморандум это скорее документ о намерениях. Он никого ни чему не обязывает. И вопросы надо задавать не американцам, а скорее нашим, тем кто подписывал эту бесполезную бамагу. Но их понять можно. На то время действительно ни каких угроз Украине даже не предвиделось. Никто ж не знал что в раше к власти придет идиот и эволюционирует до паранои.
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