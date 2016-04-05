Додано: Чет 28 лип, 2022 11:02

что вы носитесь тут со своим будопештским меморандумом.Кучма ещё 10 лет назад всё обьяснил.Давили жёстко и штаты и кацапы и европа.Вопрос стоял что будет полный писец нам в плане блокады если не откажимся от ядерного оружия.Вот и всё.А вы тут юристов для разяснения ищите.Можно конечно было выбить какие-то прифиренции но в те годы мы были просто нищеброды с галопирующей инфляцией купонами и нищетой народа(даже пенсии не платили полгода)