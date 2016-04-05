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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1824182518261827>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:08

  konstantin kirovograd написав:Кучма ещё 10 лет назад всё обьяснил.
некоторые 10 лет назад изучали следы пубертата, а не речи Кучмы. К этому вопросу еще будут не раз возвращаться.
  konstantin kirovograd написав:А вы тут юристов для разяснения ищите.
надо дать шанс человеку высказаться по его теме. :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:16

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:
  vitaliian написав:акуеть, запад оказывается нам должен как земля колхозу.

Если никто никому ничего не должен - так может "по рукам, и расход"? Откроем границы для начала, потом спросим у людей, например в Дии, как они хотят жить сейчас и дальше?

что значит "никто", кредиты у мвф кто брал? Запад нам ничего не должен, а если должен покажите документ кому и сколько. У людей надо спрашивать всегда и всё, вне зависимости от контекста вопросов. Но нужно понимать, ответ сильно будет зависеть от уровня образования. Заранее уверен большинство выберет "ничего не делать жить за кредиты". Как когда то выбрало чивокуню и получили войну.

"Надо спрашивать всё, но заранее иметь ввиду, что "тупой народ" ответит неправильно".
Понятно

А кто кредиты у МВФ брал? Покажите документ кому и сколько, для каких целей и на каких условиях. И у нас вроде форс-мажор, или нет?
А то как "Будапештский меморандум" - то ничего не значащая бумажка. А кредиты МВФ - "это другое", надо по-любому отдавать

Если "Запад ничего не должен" - то проведите опрос в Дии о том, как украинский народ хочет жить дальше. Только наверно Западу этот ответ не очень понравится. Да и прикорытным всех каденций
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Так а що колись це було не так? При вашому шефі не можна було відкупитись?
Ви слово "якщо" в моєму тексті явно пропустили. Якщо це не так, то це зашибісь.
Але коли ви приходите у банк(чи соцзахист) просити грошиків, то ви збираєте справки, а не вони. Тому в даному випадку нам треба довести партнерам, що це не так, щоб отримати чергову сотню гармат/РСЗО.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:20

  Грйс-мэн написав:Если "Запад ничего не должен" - то проведите опрос в Дии о том, как украинский народ хочет жить дальше. Только наверно Западу этот ответ не очень понравится. Да и прикорытным всех каден
огорчу вас, Запад не сильно волнует, что хочет народ Украины. Вас сильно интересует чего хотят Каталонцы? Это называется эгоцентризм, когда человеку кажется что Украина - центр вселенной и все народы 24/7 думают "чего же хотят Украинцы?". Хотелки должны быть адекватны возможностям. У нас с этим проблемы на системном уровне.
  Грйс-мэн написав:А кто кредиты у МВФ брал? Покажите документ кому и сколько, для каких целей и на каких условиях.
вас в гугле забанили? это открытая информация, поищите - найдёте.
  Грйс-мэн написав:. И у нас вроде форс-мажор, или нет?
и теперь нам все должны? удобная позиция каждый день устраивать форс мажор чтобы не платить по кредитам и получать новые.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 лип, 2022 11:24, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:На то время действительно ни каких угроз Украине даже не предвиделось. Никто ж не знал что в раше к власти придет идиот и эволюционирует до паранои.


ошибочное мнение, те кто пришли к власти обязаны были знать и предвидеть последствия для независимой Украины. вероятно многие были куплены и закрыли глаза на происходящее, второй вариант - преступная халатность и несоответствие должности. примерно как после 2019 года, не факт что многим сегодняшним чинушам выгодна наша победа - им госизмена светит.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:23

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:Если "Запад ничего не должен" - то проведите опрос в Дии о том, как украинский народ хочет жить дальше. Только наверно Западу этот ответ не очень понравится. Да и прикорытным всех каден
огорчу вас, Запад не сильно волнует, что хочет народ Украины. Вас сильно интересует чего хотят Каталонцы? Это называется эгоцентризм, когда человеку кажется что Украина - центр вселенной и все народы 24/7 думают "чего же хотят Украинцы?". Хотелки должны быть адекватны возможностям. У нас с этим проблемы на системном уровне.

Так если "Запад не волнует, чего хотят украинцы" (а так уже можно говорить?) - то почему украинцев должно волновать, чего хочет Запад?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:27

  Грйс-мэн написав:Так если "Запад не волнует, чего хотят украинцы" (а так уже можно говорить?) - то почему украинцев должно волновать, чего хочет Запад?
потому что без помощи Запада войну рф мы проиграем , потеряем суверенитет, будем жить в условной днр, под руководством местного Гиви-Кадырова по законам хаммурапи. Западу в принципе всё равно, он как то пережил падение Ющенко и взлёт Януковича. Кстати Чивокуню не Запад выбирал. Это про мудрость народа. Который потом не понимал, почему вдруг вернулось рабство. Саша стоматолог объяснял и консультировал уже индивидуально.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:42

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:. И у нас вроде форс-мажор, или нет?
и теперь нам все должны? удобная позиция каждый день устраивать форс мажор чтобы не платить по кредитам и получать новые.

Якусь фігню ви пишете, чесне слово.
Війна це є 100% форс-мажор, без варіантів.
"каждый день устраивать форс мажор" - :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:45

  Slon_Nosov написав:
  otg написав:На то время действительно ни каких угроз Украине даже не предвиделось. Никто ж не знал что в раше к власти придет идиот и эволюционирует до паранои.


ошибочное мнение, те кто пришли к власти обязаны были знать и предвидеть последствия для независимой Украины. вероятно многие были куплены и закрыли глаза на происходящее, второй вариант - преступная халатность и несоответствие должности. примерно как после 2019 года, не факт что многим сегодняшним чинушам выгодна наша победа - им госизмена светит.

Поправочка: не "пришли к власти", а їх "вибрав народ". Не скидайте відповідальність з народу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якусь фігню ви пишете, чесне слово.
Війна це є 100% форс-мажор, без варіантів.
"каждый день устраивать форс мажор"

І шо? Якщо ваша хата згоріла, то треба лягти, підняти лапки і банк пробачить вам іпотеку?
sashaqbl
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