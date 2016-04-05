Додано: Чет 28 лип, 2022 11:16

vitaliian написав: Грйс-мэн написав: vitaliian написав: акуеть, запад оказывается нам должен как земля колхозу. акуеть, запад оказывается нам должен как земля колхозу.

Если никто никому ничего не должен - так может "по рукам, и расход"? Откроем границы для начала, потом спросим у людей, например в Дии, как они хотят жить сейчас и дальше? Если никто никому ничего не должен - так может "по рукам, и расход"? Откроем границы для начала, потом спросим у людей, например в Дии, как они хотят жить сейчас и дальше?

что значит "никто", кредиты у мвф кто брал? Запад нам ничего не должен, а если должен покажите документ кому и сколько. У людей надо спрашивать всегда и всё, вне зависимости от контекста вопросов. Но нужно понимать, ответ сильно будет зависеть от уровня образования. Заранее уверен большинство выберет "ничего не делать жить за кредиты". Как когда то выбрало чивокуню и получили войну. что значит "никто", кредиты у мвф кто брал? Запад нам ничего не должен, а если должен покажите документ кому и сколько. У людей надо спрашивать всегда и всё, вне зависимости от контекста вопросов. Но нужно понимать, ответ сильно будет зависеть от уровня образования. Заранее уверен большинство выберет "ничего не делать жить за кредиты". Как когда то выбрало чивокуню и получили войну.

"Надо спрашивать всё, но заранее иметь ввиду, что "тупой народ" ответит неправильно".ПонятноА кто кредиты у МВФ брал? Покажите документ кому и сколько, для каких целей и на каких условиях. И у нас вроде форс-мажор, или нет?А то как "Будапештский меморандум" - то ничего не значащая бумажка. А кредиты МВФ - "это другое", надо по-любому отдаватьЕсли "Запад ничего не должен" - то проведите опрос в Дии о том, как украинский народ хочет жить дальше. Только наверно Западу этот ответ не очень понравится. Да и прикорытным всех каденций