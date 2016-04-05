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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:48
vitaliian написав:
если коротко, нас обманули
Ну тоді, чому дівчина(Україна), якій обіцяли одружитись(а, насправді, тільки використали - зробили їй дитину і залишили...) - не може тепер при кожній нагоді нагадувати про це і, навіть, лізти на голову хлопцю, який обманув?
От вона тепер при кожній нагоді і нагадує про це і вимагає сплати аліментів!
Так, юридично не підтверджено, чия це дитина - але той хлопець добре знає, що це його "рук" справа!
Тому - дівчина і вимагає, а хлопець - намагається трохи морозитись, але відчуває свою провину...
Як я намалював картину?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:57
sashaqbl написав:
Ви слово "якщо" в моєму тексті явно пропустили. Якщо це не так, то це зашибісь.
Але коли ви приходите у банк(чи соцзахист) просити грошиків, то ви збираєте справки, а не вони. Тому в даному випадку нам треба довести партнерам, що це не так, щоб отримати чергову сотню гармат/РСЗО.
Війна не той час коли треба таке доводити. Поки ви будете доводити ворог буде біля кордонів Польші. У Вас був час це довести всі 30 років. Але чомусь сама коррумпірована республіка союзу -Грузія знаходиться на багато вище в рейтінгу тренсперенсі сьогодні.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:57
Успіх написав:
Як я намалював картину?
Мені здається, що не дуже правильну. Нема в них відчуття провини.
Тоді вони робили те, що вважали за потрібне для свого комфорту. Україна торгувала зброєю наліво і направо. Для їхнього комфорту було потрібно, щоб принаймні наші ядерні боєголовки не опинились десь в Ірані. Та й чим менше ядерних країн - тим комфортніше.
Зараз - та ж ситуація. Для їхнього затрашнього комфорту потрібно, щоб Росія сьогодні не перемогла - себто щоб не захопила нових територій. Але заради завтрашнього комфорту вони не надто сильно жертвуватимуть сьогоднішнім.
І для нас краще, щоб ми не інфантильно "нагадували і вимагали", а робили дорослі і ділові пропозиції. Наприклад: один бакс на ЗСУ економить 10 баксів витрат на біженців. Якщо це норм обгрунтувати - то це спрацює. Або 10 літаків нам сьогодні зекономлять 100 літаків Тайваню завтра.
І якщо американська сенаторка - яка б вона не була(ІМХО, вона реально тупа) - каже, що Єрмак російський шпигун - то треба не казати, що вона тупа, а надати максимум доказів, що він не шпигун.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:58
otg написав:
У Вас був час це довести всі 30 років. Але чомусь сама коррумпірована республіка союзу -Грузія знаходиться на багато вище в рейтінгу тренсперенсі сьогодні.
і шо нам сьогодні підняти лапки і чекати, поки до нас прийдуть чергові гіві з моторолою, чи все таки намагатися щось робити в максимально ефективний спосіб?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:00
sashaqbl написав:
І для нас краще, щоб ми не інфантильно "нагадували і вимагали", а робили дорослі і ділові пропозиції. Наприклад: один бакс на ЗСУ економить 10 баксів витрат на біженців. Якщо це норм обгрунтувати - то це спрацює. Або 10 літаків нам сьогодні зекономлять 100 літаків Тайваню завтра.
Ещё вариант "деловой пропозиции": или даёте сколько скажем, или открываем границы для всех
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:02
vitaliian написав:
огорчу вас, Запад не сильно волнует, что хочет народ Украины. Вас сильно интересует чего хотят Каталонцы? Это называется эгоцентризм, когда человеку кажется что Украина - центр вселенной и все народы 24/7 думают "чего же хотят Украинцы?". Хотелки должны быть адекватны возможностям. У нас с этим проблемы на системном уровне.
Зря Вы так думаете. Вот читаю ленту -поляки, в Турции, отп-з-ли русских, которые не захотели высказаться против войны в Украине. Я не был в Польше, но вот один знакомый побывал в Чехии, др. в Польше поддержка неимоверная. Смотрите поляки собирают на Байрактар, Литовцы тоже, это от того что их не волнует Украина?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:05
Грйс-мэн написав:
Ещё вариант "деловой пропозиции": или даёте сколько скажем, или открываем границы для всех
це не ділова пропозиція, а шантаж. Бацька пробував таке, не так давно...
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