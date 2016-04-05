Ну тоді, чому дівчина(Україна), якій обіцяли одружитись(а, насправді, тільки використали - зробили їй дитину і залишили...) - не може тепер при кожній нагоді нагадувати про це і, навіть, лізти на голову хлопцю, який обманув? От вона тепер при кожній нагоді і нагадує про це і вимагає сплати аліментів! Так, юридично не підтверджено, чия це дитина - але той хлопець добре знає, що це його "рук" справа! Тому - дівчина і вимагає, а хлопець - намагається трохи морозитись, але відчуває свою провину...
sashaqbl написав: Ви слово "якщо" в моєму тексті явно пропустили. Якщо це не так, то це зашибісь. Але коли ви приходите у банк(чи соцзахист) просити грошиків, то ви збираєте справки, а не вони. Тому в даному випадку нам треба довести партнерам, що це не так, щоб отримати чергову сотню гармат/РСЗО.
Війна не той час коли треба таке доводити. Поки ви будете доводити ворог буде біля кордонів Польші. У Вас був час це довести всі 30 років. Але чомусь сама коррумпірована республіка союзу -Грузія знаходиться на багато вище в рейтінгу тренсперенсі сьогодні.
Мені здається, що не дуже правильну. Нема в них відчуття провини. Тоді вони робили те, що вважали за потрібне для свого комфорту. Україна торгувала зброєю наліво і направо. Для їхнього комфорту було потрібно, щоб принаймні наші ядерні боєголовки не опинились десь в Ірані. Та й чим менше ядерних країн - тим комфортніше. Зараз - та ж ситуація. Для їхнього затрашнього комфорту потрібно, щоб Росія сьогодні не перемогла - себто щоб не захопила нових територій. Але заради завтрашнього комфорту вони не надто сильно жертвуватимуть сьогоднішнім. І для нас краще, щоб ми не інфантильно "нагадували і вимагали", а робили дорослі і ділові пропозиції. Наприклад: один бакс на ЗСУ економить 10 баксів витрат на біженців. Якщо це норм обгрунтувати - то це спрацює. Або 10 літаків нам сьогодні зекономлять 100 літаків Тайваню завтра. І якщо американська сенаторка - яка б вона не була(ІМХО, вона реально тупа) - каже, що Єрмак російський шпигун - то треба не казати, що вона тупа, а надати максимум доказів, що він не шпигун.
sashaqbl написав:І для нас краще, щоб ми не інфантильно "нагадували і вимагали", а робили дорослі і ділові пропозиції. Наприклад: один бакс на ЗСУ економить 10 баксів витрат на біженців. Якщо це норм обгрунтувати - то це спрацює. Або 10 літаків нам сьогодні зекономлять 100 літаків Тайваню завтра.
Ещё вариант "деловой пропозиции": или даёте сколько скажем, или открываем границы для всех
vitaliian написав:огорчу вас, Запад не сильно волнует, что хочет народ Украины. Вас сильно интересует чего хотят Каталонцы? Это называется эгоцентризм, когда человеку кажется что Украина - центр вселенной и все народы 24/7 думают "чего же хотят Украинцы?". Хотелки должны быть адекватны возможностям. У нас с этим проблемы на системном уровне.
Зря Вы так думаете. Вот читаю ленту -поляки, в Турции, отп-з-ли русских, которые не захотели высказаться против войны в Украине. Я не был в Польше, но вот один знакомый побывал в Чехии, др. в Польше поддержка неимоверная. Смотрите поляки собирают на Байрактар, Литовцы тоже, это от того что их не волнует Украина?
otg написав:Смотрите поляки собирают на Байрактар, Литовцы тоже, это от того что их не волнует Украина?
Если бы на Польшу или Литву напала Рашка, у нас бы тоже фонды собирали бы помощь, но это не значит что поляки или литовцы готовы за нас воевать, большинству из них я уверен вообще фиолетова война в Украине. Вчера посмотрел "Марафон", показывали Германию, брали интервью у немцев, они про Украину вообще ничего не говорят, а говоря как будут зимой экономить.
Элиты США, Великобритании, Польши заинтересованы в ослаблении Рашки. Поэтому прислали достаточно много вооружения, но в рамках самообороны, чтоб не спровоцировать Рашку на агрессию по своим территориям или гражданам. Время играет против Рашки - костяк империи русские вымираю очень стремительно. Тенденция минус 10 млн русских за 10 лет. Просто демографический пистец у них там. Ни одна империя не устояла еще под плодовитыми малыми народами, все померли.
lapay написав:З іншого боку, чомусь не видно, в щоденних відосиках, вимог від Заходу конфіскувати і передати нам, заморожені резерви рф. Ми маємо на них законне право, вони нам необхідні вже сьогодні, і потрібні більше ніж, скажімо, німецьки танки.