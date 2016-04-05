Додано: Чет 28 лип, 2022 12:11

otg написав: Смотрите поляки собирают на Байрактар, Литовцы тоже, это от того что их не волнует Украина? Смотрите поляки собирают на Байрактар, Литовцы тоже, это от того что их не волнует Украина?

Если бы на Польшу или Литву напала Рашка, у нас бы тоже фонды собирали бы помощь, но это не значит что поляки или литовцы готовы за нас воевать, большинству из них я уверен вообще фиолетова война в Украине. Вчера посмотрел "Марафон", показывали Германию, брали интервью у немцев, они про Украину вообще ничего не говорят, а говоря как будут зимой экономить.Элиты США, Великобритании, Польши заинтересованы в ослаблении Рашки. Поэтому прислали достаточно много вооружения, но в рамках самообороны, чтоб не спровоцировать Рашку на агрессию по своим территориям или гражданам.Время играет против Рашки - костяк империи русские вымираю очень стремительно. Тенденция минус 10 млн русских за 10 лет. Просто демографический пистец у них там.Ни одна империя не устояла еще под плодовитыми малыми народами, все померли.