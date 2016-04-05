vitaliian написав:огорчу вас, Запад не сильно волнует, что хочет народ Украины. Вас сильно интересует чего хотят Каталонцы? Это называется эгоцентризм, когда человеку кажется что Украина - центр вселенной и все народы 24/7 думают "чего же хотят Украинцы?". Хотелки должны быть адекватны возможностям. У нас с этим проблемы на системном уровне.
Зря Вы так думаете. Вот читаю ленту -поляки, в Турции, отп-з-ли русских, которые не захотели высказаться против войны в Украине. Я не был в Польше, но вот один знакомый побывал в Чехии, др. в Польше поддержка неимоверная. Смотрите поляки собирают на Байрактар, Литовцы тоже, это от того что их не волнует Украина?
не нужно путать единичные случаи и системные явления. Одно дело подарить сироте смартфон, другое усыновить. Мягко говоря не одно и тоже. Украине нужны не байрактары, а членство в ЕС и НАТО. Но и за байрактары спасибо (с учётом что нам никто ничего не должен, это крутая инициатива).
lapay написав:З іншого боку, чомусь не видно, в щоденних відосиках, вимог від Заходу конфіскувати і передати нам, заморожені резерви рф. Ми маємо на них законне право, вони нам необхідні вже сьогодні, і потрібні більше ніж, скажімо, німецьки танки.
Успіх написав:От вона тепер при кожній нагоді і нагадує про це і вимагає сплати аліментів!
Успіх написав:Як я намалював картину?
как всегда очень точно. Если Украине не подходили условия, она могла бы не ставить свою подпись под этим документом. Или позже отозвать её. Понимаете кто виноват? Тот кто подписался на невыгодные для себя условия. На рынке всегда два дурака, один обманывает, а другой даёт себя обмануть. Спрашивать можем только с последних, которых мы сами и выбрали.
lapay написав:З іншого боку, чомусь не видно, в щоденних відосиках, вимог від Заходу конфіскувати і передати нам, заморожені резерви рф. Ми маємо на них законне право, вони нам необхідні вже сьогодні, і потрібні більше ніж, скажімо, німецьки танки.
Zebra написав:Время играет против Рашки - костяк империи русские вымираю очень стремительно. Тенденция минус 10 млн русских за 10 лет. Просто демографический пистец у них там. Ни одна империя не устояла еще под плодовитыми малыми народами, все померли
на наш век русни хватит всем и внукам ещё останется. Это долгий процесс чтобы его серьёзно обсуждать. Я считаю в ближайшие 10-20 лет их ждёт регресс в виде беззакония и "права сильного". Страной будут руководить подонки, убийцы и бандиты, которые скинут/сменят уже слабую крысу. Для Украины это хорошо, между кланами рф начнется новый передел и 5-10 лет им будет не до нас. А потом война вернется.
Хомякоид написав:Я думав за місяць виженемо всіх з Херсона. Не розумію, підірвати два моста через Дніпро та скинути орків в воду. Чому мости через Дніпро не підірвані ? Без патронів орки на правому березі багато не навоюють
У місті виявили чотирьох носіїв вірусу без симптомів
У китайському Ухані (з якого почалася пандемія Covid-19) знову локдаун. Влада виявила чотирьох носіїв вірусу без симптомів і майже мільйон мешканців уханського передмістя тепер сидітимуть вдома найближчі три дні. Про це повідомляє «ВВС».
Спочатку під час тестування виявили двох безсимптомних хворих, а по ланцюжку контактів – ще двох хворих, також без симптомів.
я так понимаю скоро до Европы дойдёт, это значит как минимум резкое уменьшение рабочих мест и выплат для беженцев. А может и военной помощи (типа у нас свои проблемы, соряньте не до вас). Политики помогают Украине под давлением сми, как только газеты начнут писать про ковид, Украина перестанет быть на первых страницах.
vitaliian написав:..я так понимаю скоро до Европы дойдёт, это значит как минимум резкое уменьшение рабочих мест и выплат для беженцев. А может и военной помощи (типа у нас свои проблемы, соряньте не до вас). Политики помогают Украине под давлением сми, как только газеты начнут писать про ковид, Украина перестанет быть на первых страницах.
если болезнь приобретает безсимптомное течение, то и беспокоиться особо не о чем. Беспокоиться надо, чтобы зима холодной не была, иначе попросят еще СП-3 запустить