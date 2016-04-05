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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:01
Zebra написав:
Элиты США, Великобритании, Польши заинтересованы в ослаблении Рашки. Поэтому прислали достаточно много вооружения, но в рамках самообороны
То вже не перший місяць про це говорять - що надають стільки техніки/зброї, щоб +/- тримати оборону...
А чому не дати чуть більше, щоб ми дійшли хоч +/- до кордонів станом на 24.02(а це теж ще купа роботи і багато часу займе) - а тоді вже морозитись/давати менше снарядів?
Я б ще розумів, якщо б ми кожен тиждень суттєво просувались і тоді, по "Західних хотєлках", можна б призупинити "посилки"...
Але ж ми +/- "стоїмо на місці" - більше того, наші міста добряче бомблять ракетами?!
Навіщо зменшуватии ще й НАШИХ людей/населення???!
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 28 лип, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:07
Успіх написав:
А чому не дати чуть більше, щоб ми дійшли хоч +/- до кордонів станом на 24.02, а тоді вже морозитись/давати менше снарядів?
1. боятся эскалации
2. цель "ослабление россии" выполняется в таком режиме даже лучше: медленно варят лягушку, незаметно для неё
3. что будет с Украиной при таком сценарии - "Запад ничего не должен", или "Запад не волнует, чего хочет Украина"
Тут уже выше давали ссылку на статью, в которой говорится, что "Украине не выгодна быстрая победа"
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:13
andrijk777 написав:
Якщо крадуть - то нехай дають адресну допомогу. Кожному жителю по 100$ щомісяця. Красти ніхто не буде. Які проблеми так зробити?
Скільки можна транслювати ці гнилі відмазки Заходу?
Народ зараз і стоїть в чергах в банках подаючи на якусь можливу допомогу.
andrijk777 написав:
Ніхто нічого різати не буде.
Просто опустять курс. І все.
Якщо буде дуже погано, то зроблять курс 100. Буде пенсія $20-40.
З таким малим інтервалом такі різні думки. Не знаю чому, але нарід дійсно увірував, що умовний захід спить і бачить якби нам побільше відвалити, щоб ніхто ні в чому собі не відмовляв. Це при тому що в Африці працюють по 6 днів по 10 год на західні корпрорації за 30 доларів на місяць.
Успіх написав: unicdima написав:
Подзвонив товаришу в іншу частину, вони премію отримали 30 хоча має бути 100. чекають.
а місяць вже закінчується.
з кожним місяцем затримка збільшується.
Нам всім позавчора дали з/п 14К, а на премію 100К так і чекаємо далі
Брательніку моєму дали ще 5го числа з/п, а з премії 30К дали лише 10К пару днів тому.
Приблизно такий сценарій я і передбачав. Можна ділити тільки те що є. Якийсь час премія велика за рахунок девалу попередніх заощаджень, але з продовженням друку знецінення продовжиться і старих грошей, яких будуть старатись всі позбутись і свіженапечатаних. Я ще було думав, що може наші очільники знають щось таке, що недоступно пересічним. Буржуї твердо гарантують щось близьке до наших хотілок, але такого як виявилось нема.
А всі алегорії про дівчину і т.д. це проблеми дівчини.
Востаннє редагувалось Ой+
в Чет 28 лип, 2022 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:14
Успіх написав:
А чому не дати чуть більше, щоб ми дійшли хоч +/- до кордонів станом на 24.02(а це теж ще купа роботи і багато часу займе) - а тоді вже морозитись/давати менше снарядів?
А скільки зброї нам потрібно, щоб дійти до російського кордону?
Де цю зброю взяти?
Які гарантії, що ми цю зброї не про*бемо?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:17
Успіх написав:
То вже не перший місяць про це говорять - що надають стільки техніки/зброї, щоб +/- тримати оборону...
А чому не дати чуть більше, щоб ми дійшли хоч +/- до кордонів станом на 24.02, а тоді вже морозитись/давати менше снарядів?
Вони бояться ескалації конфлікту. Чим більше вони нам дадуть зброї, тим більше буде розпалюватись конфлікт. От ми хочемо визволити Херсон - вони послали підкріплення і жахнули ракетами по ненці.
Тут є певна логіка, орки, влада і суспільство, повинні дозріти до поразки, тільки тоді ми зможемо наступати.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:23
У Міністерстві оборони запевняють, що військовослужбовці отримають додаткові виплати за виконання бойових завдань найближчим часом.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу 28 липня
Пряма мова: "Виплати щомісячного грошового забезпечення, тобто посадових окладів, виплати за звання, вислугу років були перераховані Міноборони до військових частин вчасно і в повному обсязі.
Додаткові виплати – або, як їх називають зараз, бойові, 30 тисяч і 100 тисяч – зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат. Вони триватимуть ще декілька днів. Ті, хто досі не отримав ці гроші, не хвилюйтесь, почекайте ще трішечки – і ви отримаєте всі ці виплати".
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:29
stargazer написав: unicdima написав:
В мене прикол, чи не корону схопив, вчора ламало і температура 38 була.
Видужуйте, здайте плр,антигени часто не виявляють омікрон, збивайте температуру.
Температури вже нема, не ламає, тест негативний.
ХЗ шо то було.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:47
Успіх написав:
А чому не дати чуть більше, щоб ми дійшли хоч +/- до кордонів станом на 24.02(а це теж ще купа роботи і багато часу займе) - а тоді вже морозитись/давати менше снарядів?
между западом и рф идут торги, и вооружение это часть их баланса. Если оружия дадут слишком много рф перекроет поставки газа в Европу или какую то другую пакость намутит. Крыса уже знает что он проиграл, поэтому торгуется на каких границах и с какими жертвами остановить войну. Запад дал добро и оружие на освобождение Херсона. Возможно орки посчитав что его удерживать это дорого и логистически неудобно сделают " жест доброй воли" в обмен на что то.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 28 лип, 2022 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:47
vitaliian написав:
как только газеты начнут писать про
Доречі, до нас вже другий раз приїзджають закордонні журналісти...
Цього разу, наче, Британська пресса.
Коротше, від сьогодні і на днях - шукайте у їхніх газетах/сайтах про....
Коротше - як побачите фото з двома малесенькими песиками на руках в солдатів/командирів(чорний з білими плямами, другий світленький/риженький) і буде там описуватись про війну в Україні/про те, якою зброєю/технікою воює ЗСУ - то.... - кидайте це фото сюди!
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