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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1826182718281829
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:01

Наче ляльковий театр... в руках Заходу...

  Zebra написав:Элиты США, Великобритании, Польши заинтересованы в ослаблении Рашки. Поэтому прислали достаточно много вооружения, но в рамках самообороны

То вже не перший місяць про це говорять - що надають стільки техніки/зброї, щоб +/- тримати оборону...
А чому не дати чуть більше, щоб ми дійшли хоч +/- до кордонів станом на 24.02(а це теж ще купа роботи і багато часу займе) - а тоді вже морозитись/давати менше снарядів?

Я б ще розумів, якщо б ми кожен тиждень суттєво просувались і тоді, по "Західних хотєлках", можна б призупинити "посилки"...
Але ж ми +/- "стоїмо на місці" - більше того, наші міста добряче бомблять ракетами?!
Навіщо зменшуватии ще й НАШИХ людей/населення???!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 28 лип, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:07

  Успіх написав:А чому не дати чуть більше, щоб ми дійшли хоч +/- до кордонів станом на 24.02, а тоді вже морозитись/давати менше снарядів?

1. боятся эскалации
2. цель "ослабление россии" выполняется в таком режиме даже лучше: медленно варят лягушку, незаметно для неё
3. что будет с Украиной при таком сценарии - "Запад ничего не должен", или "Запад не волнует, чего хочет Украина"

Тут уже выше давали ссылку на статью, в которой говорится, что "Украине не выгодна быстрая победа"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якщо крадуть - то нехай дають адресну допомогу. Кожному жителю по 100$ щомісяця. Красти ніхто не буде. Які проблеми так зробити?
Скільки можна транслювати ці гнилі відмазки Заходу?

Народ зараз і стоїть в чергах в банках подаючи на якусь можливу допомогу.
  andrijk777 написав:Ніхто нічого різати не буде.
Просто опустять курс. І все.
Якщо буде дуже погано, то зроблять курс 100. Буде пенсія $20-40.

З таким малим інтервалом такі різні думки. Не знаю чому, але нарід дійсно увірував, що умовний захід спить і бачить якби нам побільше відвалити, щоб ніхто ні в чому собі не відмовляв. Це при тому що в Африці працюють по 6 днів по 10 год на західні корпрорації за 30 доларів на місяць.
  Успіх написав:
  unicdima написав:Подзвонив товаришу в іншу частину, вони премію отримали 30 хоча має бути 100. чекають.
а місяць вже закінчується.
з кожним місяцем затримка збільшується.

Нам всім позавчора дали з/п 14К, а на премію 100К так і чекаємо далі :roll:
Брательніку моєму дали ще 5го числа з/п, а з премії 30К дали лише 10К пару днів тому.

Приблизно такий сценарій я і передбачав. Можна ділити тільки те що є. Якийсь час премія велика за рахунок девалу попередніх заощаджень, але з продовженням друку знецінення продовжиться і старих грошей, яких будуть старатись всі позбутись і свіженапечатаних. Я ще було думав, що може наші очільники знають щось таке, що недоступно пересічним. Буржуї твердо гарантують щось близьке до наших хотілок, але такого як виявилось нема.
А всі алегорії про дівчину і т.д. це проблеми дівчини.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 28 лип, 2022 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А чому не дати чуть більше, щоб ми дійшли хоч +/- до кордонів станом на 24.02(а це теж ще купа роботи і багато часу займе) - а тоді вже морозитись/давати менше снарядів?

А скільки зброї нам потрібно, щоб дійти до російського кордону?
Де цю зброю взяти?
Які гарантії, що ми цю зброї не про*бемо?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:То вже не перший місяць про це говорять - що надають стільки техніки/зброї, щоб +/- тримати оборону...
А чому не дати чуть більше, щоб ми дійшли хоч +/- до кордонів станом на 24.02, а тоді вже морозитись/давати менше снарядів?

Вони бояться ескалації конфлікту. Чим більше вони нам дадуть зброї, тим більше буде розпалюватись конфлікт. От ми хочемо визволити Херсон - вони послали підкріплення і жахнули ракетами по ненці.
Тут є певна логіка, орки, влада і суспільство, повинні дозріти до поразки, тільки тоді ми зможемо наступати.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Міністерстві оборони запевняють, що військовослужбовці отримають додаткові виплати за виконання бойових завдань найближчим часом.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу 28 липня

Пряма мова: "Виплати щомісячного грошового забезпечення, тобто посадових окладів, виплати за звання, вислугу років були перераховані Міноборони до військових частин вчасно і в повному обсязі.

Додаткові виплати – або, як їх називають зараз, бойові, 30 тисяч і 100 тисяч – зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат. Вони триватимуть ще декілька днів. Ті, хто досі не отримав ці гроші, не хвилюйтесь, почекайте ще трішечки – і ви отримаєте всі ці виплати".
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:29

  stargazer написав:
  unicdima написав:В мене прикол, чи не корону схопив, вчора ламало і температура 38 була.


Видужуйте, здайте плр,антигени часто не виявляють омікрон, збивайте температуру.

Температури вже нема, не ламає, тест негативний.
ХЗ шо то було.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:47

  Успіх написав:А чому не дати чуть більше, щоб ми дійшли хоч +/- до кордонів станом на 24.02(а це теж ще купа роботи і багато часу займе) - а тоді вже морозитись/давати менше снарядів?
между западом и рф идут торги, и вооружение это часть их баланса. Если оружия дадут слишком много рф перекроет поставки газа в Европу или какую то другую пакость намутит. Крыса уже знает что он проиграл, поэтому торгуется на каких границах и с какими жертвами остановить войну. Запад дал добро и оружие на освобождение Херсона. Возможно орки посчитав что его удерживать это дорого и логистически неудобно сделают " жест доброй воли" в обмен на что то.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 лип, 2022 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:47

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliian написав:как только газеты начнут писать про

Доречі, до нас вже другий раз приїзджають закордонні журналісти...
Цього разу, наче, Британська пресса.

Коротше, від сьогодні і на днях - шукайте у їхніх газетах/сайтах про....
Коротше - як побачите фото з двома малесенькими песиками на руках в солдатів/командирів(чорний з білими плямами, другий світленький/риженький) і буде там описуватись про війну в Україні/про те, якою зброєю/технікою воює ЗСУ - то.... - кидайте це фото сюди! :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:49

  Успіх написав:солдатів чорний з білими плямами,
солдат говорите чёрный с белыми пятнами... ну нашел, ваш?
Зображення
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