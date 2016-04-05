Додано: Чет 28 лип, 2022 15:35

Грйс-мэн написав: что "Украине не выгодна быстрая победа" что "Украине не выгодна быстрая победа"

Ой+ написав: А всі алегорії про дівчину і т.д. це проблеми дівчини А всі алегорії про дівчину і т.д. це проблеми дівчини

sashaqbl написав: Які гарантії, що ми цю зброї не про*бемо? Які гарантії, що ми цю зброї не про*бемо?

lapay написав: Тут є певна логіка, орки, влада і суспільство, повинні дозріти до поразки, тільки тоді ми зможемо наступати Тут є певна логіка, орки, влада і суспільство, повинні дозріти до поразки, тільки тоді ми зможемо наступати

unicdima написав: Додаткові виплати – або, як їх називають зараз, бойові, 30 тисяч і 100 тисяч – зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат. Вони триватимуть ще декілька днів. Ті, хто досі не отримав ці гроші, не хвилюйтесь, почекайте ще трішечки – і ви отримаєте всі ці виплати". Додаткові виплати – або, як їх називають зараз, бойові, 30 тисяч і 100 тисяч – зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат. Вони триватимуть ще декілька днів. Ті, хто досі не отримав ці гроші, не хвилюйтесь, почекайте ще трішечки – і ви отримаєте всі ці виплати".

vitaliian написав: Если оружия дадут слишком много Если оружия дадут слишком много

Україні, чи "Колективному Заходу"?Ну та ясно - "...якби була знала, була б не давала..."Ну тоді нехай ставлять свій нагляд/свій контроль.Зайвих пару десятків Хаймарсів/або пару зайвих сотень ракет до них - вирішують це питання простіше...(Або ж "Вовка боятись - до лісу не ходити!©)Та ми, якби і не хвилюємось... - просто як в тому анекдоті - "я не ревную... але мене кров нагла заливає..."))))))))А те, що - "зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат" - а що, раніше були "менші обсяги проплат"???Аааааа... можна ж не легально/втіхаря нам перекидуватиВи скажете - ай-яй-яй, - засудять інші/не можна... і т.д. і т.п.?А тоді я скажу - а ЯК ЖЕ ТАК, ЩО В НИХ ВЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ДРОНИ-КАМІКАДЗЕ????!!!В ОРКІВ ЖЕ НЕ МАЄ ЇХ БУТИ???!!!А дрони-камікадзе ВЖЕ БУЛИ ЗАМІЧЕНІ за 10-15км від нас!!!А через декілька днів читаю в новинах, що НА ПІВДНІ був збитий ворожий дрон-камікадзе!!!ЯК ТАК???А що - так можна було?©