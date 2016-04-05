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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1827182818291830
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:52

  Zebra написав:
  otg написав:Смотрите поляки собирают на Байрактар, Литовцы тоже, это от того что их не волнует Украина?

Если бы на Польшу или Литву напала Рашка, у нас бы тоже фонды собирали бы помощь, но это не значит что поляки или литовцы готовы за нас воевать,
Я разве говорил про воевать? Хотя и воюют многие тоже. Вон русские пропагандоны со слюной и соплями про это рассказывают. Но речь шла о другом. Я сказал что им не фиолетова, как утверждалось выше.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:55

  sashaqbl написав:
  otg написав:Смотрите поляки собирают на Байрактар, Литовцы тоже, это от того что их не волнует Украина?
припускаю, що багатьох з них більше хвилює те, що росія може опинитися на їх території завтра. Є звичайно винятки. Але більшість навряд.
Не розповідайте казки. Мне люди рассказывают, я в шоке как относятся многие поляки, чехи и др. При чем здесь границы? Они защищены НАТО. Вы сами ранее рассказывали что против них раша не дернется. Кстати у них есть общая граница.
  sashaqbl написав: і шо нам сьогодні підняти лапки і чекати, поки до нас прийдуть чергові гіві з моторолою, чи все таки намагатися щось робити в максимально ефективний спосіб?
Вам просто ответить не чем, не связанный текст пишете?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:59

  vitaliian написав:не нужно путать единичные случаи и системные явления. Одно дело подарить сироте смартфон, другое усыновить. Мягко говоря не одно и тоже.
Украине нужны не байрактары, а членство в ЕС и НАТО. Но и за байрактары спасибо (с учётом что нам никто ничего не должен, это крутая инициатива).
Это не единичные случае. Жаль Вас не выпустят из Украины. Вы не видели что творилось в Столицах Польши Чехии Литвы и др. Я столько украинских флагов не видел никогда и нигде.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:23

  otg написав:Вы не видели что творилось в Столицах Польши Чехии Литвы и др.
вы всё стараетесь подменить тему. Изначально речь шла о Западе который нам недостаточно помогает оружием и кредитами, оппонент говорил про "гнилые отмазки" я говорил что "Запад нам ничего не должен" и помощью Украине как больному ребёнку не болеет.

Речь не шла о моральной поддержке с флагами и гимнами. За которую им конечно спасибо.

если встреваете в диалог, потрудитесь хотя бы почитать предысторию:
  andrijk777 написав:Якщо крадуть - то нехай дають адресну допомогу. Кожному жителю по 100$ щомісяця. Красти ніхто не буде. Які проблеми так зробити?
Скільки можна транслювати ці гнилі відмазки Заходу?

флаги в столицах Польши Чехии и Литвы был явно пример не в тему. Из ваших примеров следует, что видя минимальную поддержку, мы должны требовать с них в 100 раз больше. Потому что Западу "не фиолетово", а нам того что дают - мало.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 лип, 2022 15:36, всього редагувалось 11 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вам просто ответить не чем, не связанный текст пишете?
на що відповісти?
що захід на відміну від клоуна справді вам нічого не винен?
Це у нас війна, а в них ні. І або ми намагаємся жити максимально ефективно в існуючій реальності, або помремо. Плакатись і кричати - це неефективно.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Сначала забрали тестя и тещу. Потом их сына» Рассказ зятя старосты Мотыжина

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:35

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Грйс-мэн написав:что "Украине не выгодна быстрая победа"

Україні, чи "Колективному Заходу"?
  Ой+ написав:А всі алегорії про дівчину і т.д. це проблеми дівчини

Ну та ясно - "...якби була знала, була б не давала..." :D
  sashaqbl написав:Які гарантії, що ми цю зброї не про*бемо?

Ну тоді нехай ставлять свій нагляд/свій контроль.
  lapay написав:Тут є певна логіка, орки, влада і суспільство, повинні дозріти до поразки, тільки тоді ми зможемо наступати

Зайвих пару десятків Хаймарсів/або пару зайвих сотень ракет до них - вирішують це питання простіше... :D (Або ж "Вовка боятись - до лісу не ходити!©)
  unicdima написав:Додаткові виплати – або, як їх називають зараз, бойові, 30 тисяч і 100 тисяч – зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат. Вони триватимуть ще декілька днів. Ті, хто досі не отримав ці гроші, не хвилюйтесь, почекайте ще трішечки – і ви отримаєте всі ці виплати".

Та ми, якби і не хвилюємось... - просто як в тому анекдоті - "я не ревную... але мене кров нагла заливає..."))))))))
А те, що - "зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат" - а що, раніше були "менші обсяги проплат"???
  vitaliian написав:Если оружия дадут слишком много

Аааааа... можна ж не легально/втіхаря нам перекидувати ;)
Ви скажете - ай-яй-яй, - засудять інші/не можна... і т.д. і т.п.?
А тоді я скажу - а ЯК ЖЕ ТАК, ЩО В НИХ ВЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ДРОНИ-КАМІКАДЗЕ????!!!
В ОРКІВ ЖЕ НЕ МАЄ ЇХ БУТИ???!!!
А дрони-камікадзе ВЖЕ БУЛИ ЗАМІЧЕНІ за 10-15км від нас!!!
А через декілька днів читаю в новинах, що НА ПІВДНІ був збитий ворожий дрон-камікадзе!!!

ЯК ТАК???
А що - так можна було?©
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:36

  fler написав:Пока люди отходят от ракетных ударов этой ночью, прозвучал тревожный звоночек: Ким Чен Ын заявил о полной готовности КНДР к военному конфликту с США.

Які є думки з цього приводу?

Такие заявления Ким Чен Ын делает когда в КНДР заканчиваются либо деньги, либо жратва, либо и то, и другое
pesikot
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