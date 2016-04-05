otg написав:Смотрите поляки собирают на Байрактар, Литовцы тоже, это от того что их не волнует Украина?
припускаю, що багатьох з них більше хвилює те, що росія може опинитися на їх території завтра. Є звичайно винятки. Але більшість навряд.
Не розповідайте казки. Мне люди рассказывают, я в шоке как относятся многие поляки, чехи и др. При чем здесь границы? Они защищены НАТО. Вы сами ранее рассказывали что против них раша не дернется. Кстати у них есть общая граница.
sashaqbl написав: і шо нам сьогодні підняти лапки і чекати, поки до нас прийдуть чергові гіві з моторолою, чи все таки намагатися щось робити в максимально ефективний спосіб?
Вам просто ответить не чем, не связанный текст пишете?
vitaliian написав:не нужно путать единичные случаи и системные явления. Одно дело подарить сироте смартфон, другое усыновить. Мягко говоря не одно и тоже. Украине нужны не байрактары, а членство в ЕС и НАТО. Но и за байрактары спасибо (с учётом что нам никто ничего не должен, это крутая инициатива).
Это не единичные случае. Жаль Вас не выпустят из Украины. Вы не видели что творилось в Столицах Польши Чехии Литвы и др. Я столько украинских флагов не видел никогда и нигде.
otg написав:Вы не видели что творилось в Столицах Польши Чехии Литвы и др.
вы всё стараетесь подменить тему. Изначально речь шла о Западе который нам недостаточно помогает оружием и кредитами, оппонент говорил про "гнилые отмазки" я говорил что "Запад нам ничего не должен" и помощью Украине как больному ребёнку не болеет.
Речь не шла о моральной поддержке с флагами и гимнами. За которую им конечно спасибо.
если встреваете в диалог, потрудитесь хотя бы почитать предысторию:
andrijk777 написав:Якщо крадуть - то нехай дають адресну допомогу. Кожному жителю по 100$ щомісяця. Красти ніхто не буде. Які проблеми так зробити? Скільки можна транслювати ці гнилі відмазки Заходу?
флаги в столицах Польши Чехии и Литвы был явно пример не в тему. Из ваших примеров следует, что видя минимальную поддержку, мы должны требовать с них в 100 раз больше. Потому что Западу "не фиолетово", а нам того что дают - мало.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 лип, 2022 15:36, всього редагувалось 11 разів.
otg написав:Вам просто ответить не чем, не связанный текст пишете?
на що відповісти? що захід на відміну від клоуна справді вам нічого не винен? Це у нас війна, а в них ні. І або ми намагаємся жити максимально ефективно в існуючій реальності, або помремо. Плакатись і кричати - це неефективно.
unicdima написав:Додаткові виплати – або, як їх називають зараз, бойові, 30 тисяч і 100 тисяч – зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат. Вони триватимуть ще декілька днів. Ті, хто досі не отримав ці гроші, не хвилюйтесь, почекайте ще трішечки – і ви отримаєте всі ці виплати".
Та ми, якби і не хвилюємось... - просто як в тому анекдоті - "я не ревную... але мене кров нагла заливає...")))))))) А те, що - "зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат" - а що, раніше були "менші обсяги проплат"???
vitaliian написав:Если оружия дадут слишком много
Аааааа... можна ж не легально/втіхаря нам перекидувати Ви скажете - ай-яй-яй, - засудять інші/не можна... і т.д. і т.п.? А тоді я скажу - а ЯК ЖЕ ТАК, ЩО В НИХ ВЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ДРОНИ-КАМІКАДЗЕ????!!! В ОРКІВ ЖЕ НЕ МАЄ ЇХ БУТИ???!!! А дрони-камікадзе ВЖЕ БУЛИ ЗАМІЧЕНІ за 10-15км від нас!!! А через декілька днів читаю в новинах, що НА ПІВДНІ був збитий ворожий дрон-камікадзе!!!
А про РЕГУЛЯРНИЙ обстріл нас ЗАБОРОНЕНИМИ касетам - я, взагалі, мовчу!!!
Це вперше, коли виробник дронів (турецька компанія Baykar) продав ударні дрони не державі, а благодійній організації, розповідає LIGA.net Руслана Величко. ... Ідея з’явилась ще у березні, коли ми почали оформляти документи, щоб імпортувати товари військового призначення. Йдеться про дозволи від Державної служби експортного контролю.
Успіх написав:Ви скажете - ай-яй-яй, - засудять інші/не можна... і т.д. і т.п.?
вы что то не поняли. Идут торги. В ответ на каждую эскалацию Запад дает новое более точное и серьёзное оружие. Почему не дали хаймарсы в феврале? Разве джавелинами можно было остановить 150 тыс. армию?
Были бы зимой химарсы, до Херсона и Мелитополя орки бы не доехали. Видимо была причина. Она за кулисами и я ее не знаю. Думаю на одной чаше весов нефть/газ и бизнес с рф а на другой - помощь Украине. И не очень Запад хочет чтобы 2я чаша сильно перевесила. Поставляют оружия ровно столько, чтобы орда не шла дальше. Может боятся яо (Как вариант).
Старайтесь смотреть шире на войну. Западу не нужен разгром рф, им нужна деэскалация. Был бы нужен разгром, нам поставляли бы другое оружие и в других количествах.
Успіх написав:Ви скажете - ай-яй-яй, - засудять інші/не можна... і т.д. і т.п.?
вы что то не поняли. Идут торги. В ответ на каждую эскалацию Запад дает новое более точное и серьёзное оружие. Почему не дали хаймарсы в феврале? Разве джавелинами можно было остановить 150 тыс. армию?
Были бы зимой химарсы, до Херсона и Мелитополя орки бы не доехали. Видимо была причина. Она за кулисами и я ее не знаю. Думаю на одной чаше весов нефть/газ и бизнес с рф а на другой - помощь Украине. И не очень Запад хочет чтобы 2я чаша перевесила.
Старайтесь смотреть шире на войну. Западу не нужен разгром рф, им нужна деэскалация. Был бы нужен разгром, нам поставляли бы другое оружие и в других количествах. Крылатые ракеты, броню и всё такое.
Коротше, всі це розуміють... - і я це розумію... Але так хочеться крикнути(в пустоту) - НІКОМУ НАХ НЕ ПОТРІБНІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПРОСТО СОБІ ЖИЛИ - НІКОГО НЕ ЧІПАЛИ/НІ НА КОГО НЕ НАПАДАЛИ!
Плять! Нехай подавляться всі тим газом і тою нафтою!!!
Я готовий в трьох светрах в квартирі зустрічати зиму, але щоб був МИР НА ЗЕМЛІ!!! А ті, хто хоче війни - нехай з пекла не вилазять!!!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 28 лип, 2022 16:06, всього редагувалось 1 раз.