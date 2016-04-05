RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1828182918301831>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:55

  sashaqbl написав:
  otg написав:Смотрите поляки собирают на Байрактар, Литовцы тоже, это от того что их не волнует Украина?
припускаю, що багатьох з них більше хвилює те, що росія може опинитися на їх території завтра. Є звичайно винятки. Але більшість навряд.
Не розповідайте казки. Мне люди рассказывают, я в шоке как относятся многие поляки, чехи и др. При чем здесь границы? Они защищены НАТО. Вы сами ранее рассказывали что против них раша не дернется. Кстати у них есть общая граница.
  sashaqbl написав: і шо нам сьогодні підняти лапки і чекати, поки до нас прийдуть чергові гіві з моторолою, чи все таки намагатися щось робити в максимально ефективний спосіб?
Вам просто ответить не чем, не связанный текст пишете?
otg
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:59

  vitaliian написав:не нужно путать единичные случаи и системные явления. Одно дело подарить сироте смартфон, другое усыновить. Мягко говоря не одно и тоже.
Украине нужны не байрактары, а членство в ЕС и НАТО. Но и за байрактары спасибо (с учётом что нам никто ничего не должен, это крутая инициатива).
Это не единичные случае. Жаль Вас не выпустят из Украины. Вы не видели что творилось в Столицах Польши Чехии Литвы и др. Я столько украинских флагов не видел никогда и нигде.
otg
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:23

  otg написав:Вы не видели что творилось в Столицах Польши Чехии Литвы и др.
вы всё стараетесь подменить тему. Изначально речь шла о Западе который нам недостаточно помогает оружием и кредитами, оппонент говорил про "гнилые отмазки" я говорил что "Запад нам ничего не должен" и помощью Украине как больному ребёнку не болеет.

Речь не шла о моральной поддержке с флагами и гимнами. За которую им конечно спасибо.

если встреваете в диалог, потрудитесь хотя бы почитать предысторию:
  andrijk777 написав:Якщо крадуть - то нехай дають адресну допомогу. Кожному жителю по 100$ щомісяця. Красти ніхто не буде. Які проблеми так зробити?
Скільки можна транслювати ці гнилі відмазки Заходу?

флаги в столицах Польши Чехии и Литвы был явно пример не в тему. Из ваших примеров следует, что видя минимальную поддержку, мы должны требовать с них в 100 раз больше. Потому что Западу "не фиолетово", а нам того что дают - мало.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 лип, 2022 15:36, всього редагувалось 11 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14144
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вам просто ответить не чем, не связанный текст пишете?
на що відповісти?
що захід на відміну від клоуна справді вам нічого не винен?
Це у нас війна, а в них ні. І або ми намагаємся жити максимально ефективно в існуючій реальності, або помремо. Плакатись і кричати - це неефективно.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Сначала забрали тестя и тещу. Потом их сына» Рассказ зятя старосты Мотыжина

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6982
З нами з: 31.08.09
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:35

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Грйс-мэн написав:что "Украине не выгодна быстрая победа"

Україні, чи "Колективному Заходу"?
  Ой+ написав:А всі алегорії про дівчину і т.д. це проблеми дівчини

Ну та ясно - "...якби була знала, була б не давала..." :D
  sashaqbl написав:Які гарантії, що ми цю зброї не про*бемо?

Ну тоді нехай ставлять свій нагляд/свій контроль.
  lapay написав:Тут є певна логіка, орки, влада і суспільство, повинні дозріти до поразки, тільки тоді ми зможемо наступати

Зайвих пару десятків Хаймарсів/або пару зайвих сотень ракет до них - вирішують це питання простіше... :D (Або ж "Вовка боятись - до лісу не ходити!©)
  unicdima написав:Додаткові виплати – або, як їх називають зараз, бойові, 30 тисяч і 100 тисяч – зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат. Вони триватимуть ще декілька днів. Ті, хто досі не отримав ці гроші, не хвилюйтесь, почекайте ще трішечки – і ви отримаєте всі ці виплати".

Та ми, якби і не хвилюємось... - просто як в тому анекдоті - "я не ревную... але мене кров нагла заливає..."))))))))
А те, що - "зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат" - а що, раніше були "менші обсяги проплат"???
  vitaliian написав:Если оружия дадут слишком много

Аааааа... можна ж не легально/втіхаря нам перекидувати ;)
Ви скажете - ай-яй-яй, - засудять інші/не можна... і т.д. і т.п.?
А тоді я скажу - а ЯК ЖЕ ТАК, ЩО В НИХ ВЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ДРОНИ-КАМІКАДЗЕ????!!!
В ОРКІВ ЖЕ НЕ МАЄ ЇХ БУТИ???!!!
А дрони-камікадзе ВЖЕ БУЛИ ЗАМІЧЕНІ за 10-15км від нас!!!
А через декілька днів читаю в новинах, що НА ПІВДНІ був збитий ворожий дрон-камікадзе!!!

А про РЕГУЛЯРНИЙ обстріл нас ЗАБОРОНЕНИМИ касетам - я, взагалі, мовчу!!!

ТО - ЯК ТАК???
А що - так можна було?©
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 28 лип, 2022 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3666
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:36

  fler написав:Пока люди отходят от ракетных ударов этой ночью, прозвучал тревожный звоночек: Ким Чен Ын заявил о полной готовности КНДР к военному конфликту с США.

Які є думки з цього приводу?

Такие заявления Ким Чен Ын делает когда в КНДР заканчиваются либо деньги, либо жратва, либо и то, и другое

Мол, подкиньте денег и жратвы, а то я "воевать" с вами буду
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6982
З нами з: 31.08.09
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Інтерв'ю | "Повернись живим" уперше купив "Байрактари": як це вдалося. Розповідь від першої особи
Це вперше, коли виробник дронів (турецька компанія Baykar) продав ударні дрони не державі, а благодійній організації, розповідає LIGA.net Руслана Величко.
...
Ідея з’явилась ще у березні, коли ми почали оформляти документи, щоб імпортувати товари військового призначення. Йдеться про дозволи від Державної служби експортного контролю.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6982
З нами з: 31.08.09
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:42

  Успіх написав:Ви скажете - ай-яй-яй, - засудять інші/не можна... і т.д. і т.п.?
вы что то не поняли. Идут торги. В ответ на каждую эскалацию Запад дает новое более точное и серьёзное оружие. Почему не дали хаймарсы в феврале? Разве джавелинами можно было остановить 150 тыс. армию?

Были бы зимой химарсы, до Херсона и Мелитополя орки бы не доехали. Видимо была причина. Она за кулисами и я ее не знаю. Думаю на одной чаше весов нефть/газ и бизнес с рф а на другой - помощь Украине. И не очень Запад хочет чтобы 2я чаша сильно перевесила. Поставляют оружия ровно столько, чтобы орда не шла дальше. Может боятся яо (Как вариант).

Старайтесь смотреть шире на войну. Западу не нужен разгром рф, им нужна деэскалация. Был бы нужен разгром, нам поставляли бы другое оружие и в других количествах.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14144
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:00

Просто - без слів...

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ви скажете - ай-яй-яй, - засудять інші/не можна... і т.д. і т.п.?
вы что то не поняли. Идут торги. В ответ на каждую эскалацию Запад дает новое более точное и серьёзное оружие. Почему не дали хаймарсы в феврале? Разве джавелинами можно было остановить 150 тыс. армию?

Были бы зимой химарсы, до Херсона и Мелитополя орки бы не доехали. Видимо была причина. Она за кулисами и я ее не знаю. Думаю на одной чаше весов нефть/газ и бизнес с рф а на другой - помощь Украине. И не очень Запад хочет чтобы 2я чаша перевесила.

Старайтесь смотреть шире на войну. Западу не нужен разгром рф, им нужна деэскалация. Был бы нужен разгром, нам поставляли бы другое оружие и в других количествах. Крылатые ракеты, броню и всё такое.

Коротше, всі це розуміють... - і я це розумію...
Але так хочеться крикнути(в пустоту) - НІКОМУ НАХ НЕ ПОТРІБНІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПРОСТО СОБІ ЖИЛИ - НІКОГО НЕ ЧІПАЛИ/НІ НА КОГО НЕ НАПАДАЛИ!

Плять! Нехай подавляться всі тим газом і тою нафтою!!!

Я готовий в трьох светрах в квартирі зустрічати зиму, але щоб був МИР НА ЗЕМЛІ!!!
А ті, хто хоче війни - нехай з пекла не вилазять!!!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 28 лип, 2022 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3666
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
3
4
1
  #<1 ... 1828182918301831>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, pesikot, sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99357
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 458502
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3394
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3810)
28.07.2022 18:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.