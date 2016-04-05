Додано: Чет 28 лип, 2022 15:42

Успіх написав: Ви скажете - ай-яй-яй, - засудять інші/не можна... і т.д. і т.п.? Ви скажете - ай-яй-яй, - засудять інші/не можна... і т.д. і т.п.?

вы что то не поняли. Идут торги. В ответ на каждую эскалацию Запад дает новое более точное и серьёзное оружие. Почему не дали хаймарсы в феврале? Разве джавелинами можно было остановить 150 тыс. армию?Были бы зимой химарсы, до Херсона и Мелитополя орки бы не доехали. Видимо была причина. Она за кулисами и я ее не знаю. Думаю на одной чаше весов нефть/газ и бизнес с рф а на другой - помощь Украине. И не очень Запад хочет чтобы 2я чаша сильно перевесила. Поставляют оружия ровно столько, чтобы орда не шла дальше. Может боятся яо (Как вариант).Старайтесь смотреть шире на войну. Западу не нужен разгром рф, им нужна деэскалация. Был бы нужен разгром, нам поставляли бы другое оружие и в других количествах.