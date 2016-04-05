andrijk777 написав:.. Ніхто нічого різати не буде. Просто опустять курс. І все. Якщо буде дуже погано, то зроблять курс 100. Буде пенсія $20-40.
Будут резать. Так же как сейчас сокращают бюджетников. Курс это немного другая история, но тут есть риск: холодильник может победить телевизор.
Среди моих знакомых в основном бюджетники (НИИ, вузы, медики) - никого не сократили. В вузах сократили зарплаты вспомогательному персоналу (который не может работать онлайн), в моем (бывшем) НИИ зарплаты такие же, как и до войны, со всеми бонусами и надбавками.
Starikan написав:Среди моих знакомых в основном бюджетники (НИИ, вузы, медики) - никого не сократили. В вузах сократили зарплаты вспомогательному персоналу (который не может работать онлайн), в моем (бывшем) НИИ зарплаты такие же, как и до войны, со всеми бонусами и надбавками.
В мене в дружини в школі всі написали заяву на перерахунок 25% зарплати на користь ЗСУ. Ініціатива згори...
Starikan написав:Среди моих знакомых в основном бюджетники (НИИ, вузы, медики) - никого не сократили. В вузах сократили зарплаты вспомогательному персоналу (который не может работать онлайн), в моем (бывшем) НИИ зарплаты такие же, как и до войны, со всеми бонусами и надбавками.
В мене в дружини в школі всі написали заяву на перерахунок 25% зарплати на користь ЗСУ. Ініціатива згори...
Добровольно ? или по принуждению ? Если по принуждению, то давайте подробности
Zebra написав:Не обязательно иметь плантацию солнечных панелей. Я на Алиэкспресс заказал себе солнечных панелек пока доставка работает, чтоб можно было запитать ноутбук, заряжать телефоны, павербанки, и фонарики.
В марте, когда 2 недели не было электричества в Чернигове - люди рискуя умереть, в городском парке стояли и заряжались от солнечных панелей, которые коммунальщики сняли с автономного освещения.
Вот хороший вариант, одной будет достаточно в резерв, можно даже старый свинцовый аккумулятор подключить, чтоб туда накапливалось.
Тільки ось реальні характеристики у цього китайського самопалу буде этак 20-30 Вт. На телефон вистачить, може на пауербанк але не більше, ноутбук нууу дуже довго і з використанням або TypeC це якщо ноутбук підтримує, або треба dc-dc переворювач для підбору напруги живлення ноутбука. Отаке.