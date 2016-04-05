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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1828182918301831
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав: ЯК ЖЕ ТАК, ЩО В НИХ ВЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ДРОНИ-КАМІКАДЗЕ????!!!
В ОРКІВ ЖЕ НЕ МАЄ ЇХ БУТИ???!!!
які саме? 2 типи камікадзе російського виробництва були на озбронні русні.
І про касетні снаряди - не знаю, хто і коли їх заборонив, але ми теж їх юзаєм, скажу вам по секрету
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:18

Та вже погуглив - бо командири все наголошують про "заборону

  sashaqbl написав:І про касетні снаряди - не знаю, хто і коли їх заборонив

Бачу, що заборонили понад 100 країн... але не Україна, і не оркостан.
Ну, коротше, все як завжди)))
https://www-radiosvoboda-org.cdn.amppro ... 15559.html
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:але не Україна
ІМХО, на щастя.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:51

  sequence написав:
  andrijk777 написав:..
Ніхто нічого різати не буде.
Просто опустять курс. І все.
Якщо буде дуже погано, то зроблять курс 100. Буде пенсія $20-40. :D :D

Будут резать. Так же как сейчас сокращают бюджетников.
Курс это немного другая история, но тут есть риск: холодильник может победить телевизор.

Среди моих знакомых в основном бюджетники (НИИ, вузы, медики) - никого не сократили. В вузах сократили зарплаты вспомогательному персоналу (который не может работать онлайн), в моем (бывшем) НИИ зарплаты такие же, как и до войны, со всеми бонусами и надбавками.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Среди моих знакомых в основном бюджетники (НИИ, вузы, медики) - никого не сократили. В вузах сократили зарплаты вспомогательному персоналу (который не может работать онлайн), в моем (бывшем) НИИ зарплаты такие же, как и до войны, со всеми бонусами и надбавками.

В мене в дружини в школі всі написали заяву на перерахунок 25% зарплати на користь ЗСУ. Ініціатива згори...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:56

  sashaqbl написав:
  Starikan написав:Среди моих знакомых в основном бюджетники (НИИ, вузы, медики) - никого не сократили. В вузах сократили зарплаты вспомогательному персоналу (который не может работать онлайн), в моем (бывшем) НИИ зарплаты такие же, как и до войны, со всеми бонусами и надбавками.

В мене в дружини в школі всі написали заяву на перерахунок 25% зарплати на користь ЗСУ. Ініціатива згори...

Добровольно ? или по принуждению ?
Если по принуждению, то давайте подробности
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:01

  Zebra написав:Не обязательно иметь плантацию солнечных панелей.
Я на Алиэкспресс заказал себе солнечных панелек пока доставка работает, чтоб можно было запитать ноутбук, заряжать телефоны, павербанки, и фонарики.

В марте, когда 2 недели не было электричества в Чернигове - люди рискуя умереть, в городском парке стояли и заряжались от солнечных панелей, которые коммунальщики сняли с автономного освещения.

Вот хороший вариант, одной будет достаточно в резерв, можно даже старый свинцовый аккумулятор подключить, чтоб туда накапливалось.

https://www.aliexpress.com/item/1005003022955978.html

Тільки ось реальні характеристики у цього китайського самопалу буде этак 20-30 Вт.
На телефон вистачить, може на пауербанк але не більше, ноутбук нууу дуже довго і з використанням або TypeC це якщо ноутбук підтримує, або треба dc-dc переворювач для підбору напруги живлення ноутбука. Отаке. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:02

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:. И у нас вроде форс-мажор, или нет?
и теперь нам все должны? удобная позиция каждый день устраивать форс мажор чтобы не платить по кредитам и получать новые.

Аргентина эту позицию устраивала многократно, и ничего - получает новые кредиты.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Добровольно ? или по принуждению ?
Если по принуждению, то давайте подробности

Скажімо так - якщо б сильно кіпішнути, то можна було відмовитися.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:14

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Добровольно ? или по принуждению ?
Если по принуждению, то давайте подробности

Скажімо так - якщо б сильно кіпішнути, то можна було відмовитися.

Понятно, ни о чём
Что говорит о вбросе
pesikot
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