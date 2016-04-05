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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1830183118321833>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:20

  Starikan написав:
  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:. И у нас вроде форс-мажор, или нет?
и теперь нам все должны? удобная позиция каждый день устраивать форс мажор чтобы не платить по кредитам и получать новые.

Аргентина эту позицию устраивала многократно, и ничего - получает новые кредиты.
хороший пример но не показательный, стран много, а Аргентина одна. Что можно одним, нельзя другим. В Грецию тоже другие суммы налили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Понятно, ни о чём
Что говорит о вбросе

Я сказав правду. Ваше право - вірити чи ні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:24

Окупанти вгатили по ангарах Льотної академії

Голова військової адміністрації Кіровоградщини Андрій Райкович під час брифінгу розповів деталі щодо сьогоднішнього ракетного обстрілу Кропивницького.

«Близько 12.20 було два прильоти, тип ракет встановлюється, бо не знайдено уламки. Йде ліквідація ракетного удару», – сказав він.

25 постраждалих доставлено в медичні заклади. П’ятеро загиблих. Є матеріальні збитки.

Серед п’ятьох загиблих один – військовий.

За словами Райковича, два «прильоти» стались у ангари Льотної академії Національного авіаційного університету та авіакомпанії «Урга».

https://glavcom.ua/news/raketnij-udar-p ... 63873.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:29

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Понятно, ни о чём
Что говорит о вбросе

Я сказав правду. Ваше право - вірити чи ні.

Учётка, 2019 года с минимальным количество сообщений - да, конечно, что я тебе верю :)
Смішно :)
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 28 лип, 2022 17:31, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:31

  sashaqbl написав:
  Starikan написав:Среди моих знакомых в основном бюджетники (НИИ, вузы, медики) - никого не сократили. В вузах сократили зарплаты вспомогательному персоналу (который не может работать онлайн), в моем (бывшем) НИИ зарплаты такие же, как и до войны, со всеми бонусами и надбавками.

В мене в дружини в школі всі написали заяву на перерахунок 25% зарплати на користь ЗСУ. Ініціатива згори...

"По многочисленным просьбам трудящихся"
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну та ясно - "...якби була знала, була б не давала..."

Сьогодні провожали в останню путь льотчика Героя України, про якого вчора президент розказував. А його біологічний батько на задворках тинявся.
Так що по всякому складається.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:35

  Грйс-мэн написав:
  sashaqbl написав:В мене в дружини в школі всі написали заяву на перерахунок 25% зарплати на користь ЗСУ. Ініціатива згори...

"По многочисленным просьбам трудящихся"

А в чому є проблема?
З бажанням допомагати ЗСУ?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:38

  Грйс-мэн написав:"По многочисленным просьбам трудящихся"

Ну ты бы, в РФ, бежал дальше, чем видел, на помощь СВО в приказном порядке
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:41

Окупанти поповнюють дефіцит за рахунок сержантського складу

Окупанти поповнюють дефіцит офіцерів за рахунок сержантського складу та намагаються виявляти симулянтів за допомогою спеціалізованих медкомісій

На фоні великий бойових втрат в армії РФ виник дефіцит офіцерів. Щоб якось заповнити ці вакансії розпочато масове присвоєння офіцерського звання молодший лейтенант особам сержантського складу без відповідного досвіду та освіти, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Ще одна причина дефіциту кадрів – небажання військовослужбовців ЗС та Росгвардії з далекосхідних регіонів брати участь в бойових діях на території України. В тому числі через те, що їх часто включають до складу так званих «зведених підрозділів», які формуються не за професійною ознакою. В результаті, велика кількість військових в них не мають належної підготовки, що призводить до додаткового збільшення втрат.

Багато окупантів, які брали участь у бойових діях, не бажають повертатися в свої підрозділи, вказуючи у якості причини відмови проблеми зі здоров’ям. Щоб запобігти «відтоку кадрів», керівництво ЗС РФ формує військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання – виявлення військовослужбовців, які імітують захворювання та поранення для ухилення від участі у бойових діях.

На території ростовської області у невеликих населених пунктах проходять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних осіб. Обласні військові комісаріати здійснюють призов молодих людей, які проходили військову службу та мають артилерійський досвід. Осіб, які служили у піхотних військах, записують до військового резерву. Їх повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військовослужбовців, що нині беруть участь у війні проти України (конкретні терміни не оголошуються). Наразі майже з кожного села Ростовської області на військову службу призвано від семи до десяти місцевих жителів.

https://glavcom.ua/news/cherez-veliki-v ... 63892.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:23

vitaliian
Хорошее видео по поводу размещённой Вами статьи: https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 4/240p.mp4
Если получиться - разместите открыто.
Kudrjavuy
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