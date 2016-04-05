Starikan написав:Среди моих знакомых в основном бюджетники (НИИ, вузы, медики) - никого не сократили. В вузах сократили зарплаты вспомогательному персоналу (который не может работать онлайн), в моем (бывшем) НИИ зарплаты такие же, как и до войны, со всеми бонусами и надбавками.
В мене в дружини в школі всі написали заяву на перерахунок 25% зарплати на користь ЗСУ. Ініціатива згори...
Окупанти поповнюють дефіцит за рахунок сержантського складу
Окупанти поповнюють дефіцит офіцерів за рахунок сержантського складу та намагаються виявляти симулянтів за допомогою спеціалізованих медкомісій
На фоні великий бойових втрат в армії РФ виник дефіцит офіцерів. Щоб якось заповнити ці вакансії розпочато масове присвоєння офіцерського звання молодший лейтенант особам сержантського складу без відповідного досвіду та освіти, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Ще одна причина дефіциту кадрів – небажання військовослужбовців ЗС та Росгвардії з далекосхідних регіонів брати участь в бойових діях на території України. В тому числі через те, що їх часто включають до складу так званих «зведених підрозділів», які формуються не за професійною ознакою. В результаті, велика кількість військових в них не мають належної підготовки, що призводить до додаткового збільшення втрат.
Багато окупантів, які брали участь у бойових діях, не бажають повертатися в свої підрозділи, вказуючи у якості причини відмови проблеми зі здоров’ям. Щоб запобігти «відтоку кадрів», керівництво ЗС РФ формує військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання – виявлення військовослужбовців, які імітують захворювання та поранення для ухилення від участі у бойових діях.
На території ростовської області у невеликих населених пунктах проходять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних осіб. Обласні військові комісаріати здійснюють призов молодих людей, які проходили військову службу та мають артилерійський досвід. Осіб, які служили у піхотних військах, записують до військового резерву. Їх повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військовослужбовців, що нині беруть участь у війні проти України (конкретні терміни не оголошуються). Наразі майже з кожного села Ростовської області на військову службу призвано від семи до десяти місцевих жителів.