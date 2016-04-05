andrijk777 написав:.. Ніхто нічого різати не буде. Просто опустять курс. І все. Якщо буде дуже погано, то зроблять курс 100. Буде пенсія $20-40.
Будут резать. Так же как сейчас сокращают бюджетников. Курс это немного другая история, но тут есть риск: холодильник может победить телевизор.
Среди моих знакомых в основном бюджетники (НИИ, вузы, медики) - никого не сократили. В вузах сократили зарплаты вспомогательному персоналу (который не может работать онлайн), в моем (бывшем) НИИ зарплаты такие же, как и до войны, со всеми бонусами и надбавками.
Бюджетников в основном не сокращают, а переводят на голодный паек: за свой счёт, на пол-ставки, урезают отпуска, сокращают финансирование заведений в общем(как выкрутится из такого туземная администрация шерифа не волнует), урезают стипендии и т.д. В военное время живём. Лося урежут всем.
antey1969 написав:Бюджетников в основном не сокращают, а переводят на голодный паек: за свой счёт, на пол-ставки, урезают отпуска, сокращают финансирование заведений в общем(как выкрутится из такого туземная администрация шерифа не волнует), урезают стипендии и т.д. В военное время живём. Лося урежут всем.
А ты сидишь в Германии на пособии и точно всё знаешь
Власти Российской Федерации внедрили в государственный аппарат Украины тайных агентов, которые готовили почву для полномасштабного российского вторжения.
Благодаря этой заранее подготовленной операции Кремлю удалось захватить Чернобыльскую АЭС в первый день войны. Об этом говорится в материале Reuters. https://www.reuters.com/investigates/sp ... saboteurs/ Источники агентства, проинформированные деталями подготовки вторжения РФ в Украину, утверждают, что РФ надеялась с помощью этих агентов с применением небольшой силы и за короткий срок заставить капитулировать президента Украины Владимира Зеленского.
На момент российского вторжения агенты страны-агрессора присутствовали в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органах, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он не стал раскрывать имена предателей, но подчеркнул, что таких людей следует нейтрализовать любой ценой. Агентство напоминает, как 24 февраля войска РФ дошли до Чернобыльской АЭС, где их ждали украинские подразделения, которым было поручено оборонять стратегический объект. Однако менее чем за два часа 169 бойцов Нацгвардии без боя сдали противнику территорию электростанции.
В настоящее время ГБР расследует, насколько нацгвардейцы действовали законно, сложив оружие при нападении на ЧАЭС. В статье говорится, что это не случайный эпизод, а часть запланированной Москвой спецоперации.
Агентство пишет со ссылкой на документы следствия, что среди завербованных были, в частности, украинские следователи, занимавшиеся контрразведкой. По информации журналистов, кремлевские агенты были направлены в Чернобыль еще в прошлом году, чтобы подготовить почву для сдачи Киева России.
Трагедия в ином: а сколько ещё их осталось в высших эшелонах Государства? И какая бл... под видом клоунов на самокатах, валит остатки Украины?(её производства, образования, экономики, оборонку, транспортной инфраструктуры, .....)