Власти Российской Федерации внедрили в государственный аппарат Украины тайных агентов, которые готовили почву для полномасштабного российского вторжения.Благодаря этой заранее подготовленной операции Кремлю удалось захватить Чернобыльскую АЭС в первый день войны. Об этом говорится в материале Reuters.Источники агентства, проинформированные деталями подготовки вторжения РФ в Украину, утверждают, что РФ надеялась с помощью этих агентов с применением небольшой силы и за короткий срок заставить капитулировать президента Украины Владимира Зеленского.рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.Он не стал раскрывать имена предателей, но подчеркнул, что таких людей следует нейтрализовать любой ценой. Агентство напоминает, как 24 февраля войска РФ дошли до Чернобыльской АЭС, где их ждали украинские подразделения, которым было поручено оборонять стратегический объект. Однако менее чем за два часа 169 бойцов Нацгвардии без боя сдали противнику территорию электростанции.В настоящее время ГБР расследует, насколько нацгвардейцы действовали законно, сложив оружие при нападении на ЧАЭС. В статье говорится, что это не случайный эпизод, а часть запланированной Москвой спецоперации.Агентство пишет со ссылкой на документы следствия, что среди завербованных были, в частности, украинские следователи, занимавшиеся контрразведкой. По информации журналистов, кремлевские агенты были направлены в Чернобыль еще в прошлом году, чтобы подготовить почву для сдачи Киева России.читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":