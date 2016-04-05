andrijk777 написав:.. Ніхто нічого різати не буде. Просто опустять курс. І все. Якщо буде дуже погано, то зроблять курс 100. Буде пенсія $20-40.
Будут резать. Так же как сейчас сокращают бюджетников. Курс это немного другая история, но тут есть риск: холодильник может победить телевизор.
Среди моих знакомых в основном бюджетники (НИИ, вузы, медики) - никого не сократили. В вузах сократили зарплаты вспомогательному персоналу (который не может работать онлайн), в моем (бывшем) НИИ зарплаты такие же, как и до войны, со всеми бонусами и надбавками.
Бюджетников в основном не сокращают, а переводят на голодный паек: за свой счёт, на пол-ставки, урезают отпуска, сокращают финансирование заведений в общем(как выкрутится из такого туземная администрация шерифа не волнует), урезают стипендии и т.д. В военное время живём. Лося урежут всем.
antey1969 написав:Бюджетников в основном не сокращают, а переводят на голодный паек: за свой счёт, на пол-ставки, урезают отпуска, сокращают финансирование заведений в общем(как выкрутится из такого туземная администрация шерифа не волнует), урезают стипендии и т.д. В военное время живём. Лося урежут всем.
А ты сидишь в Германии на пособии и точно всё знаешь
Власти Российской Федерации внедрили в государственный аппарат Украины тайных агентов, которые готовили почву для полномасштабного российского вторжения.
Благодаря этой заранее подготовленной операции Кремлю удалось захватить Чернобыльскую АЭС в первый день войны. Об этом говорится в материале Reuters. https://www.reuters.com/investigates/sp ... saboteurs/ Источники агентства, проинформированные деталями подготовки вторжения РФ в Украину, утверждают, что РФ надеялась с помощью этих агентов с применением небольшой силы и за короткий срок заставить капитулировать президента Украины Владимира Зеленского.
На момент российского вторжения агенты страны-агрессора присутствовали в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органах, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он не стал раскрывать имена предателей, но подчеркнул, что таких людей следует нейтрализовать любой ценой. Агентство напоминает, как 24 февраля войска РФ дошли до Чернобыльской АЭС, где их ждали украинские подразделения, которым было поручено оборонять стратегический объект. Однако менее чем за два часа 169 бойцов Нацгвардии без боя сдали противнику территорию электростанции.
В настоящее время ГБР расследует, насколько нацгвардейцы действовали законно, сложив оружие при нападении на ЧАЭС. В статье говорится, что это не случайный эпизод, а часть запланированной Москвой спецоперации.
Агентство пишет со ссылкой на документы следствия, что среди завербованных были, в частности, украинские следователи, занимавшиеся контрразведкой. По информации журналистов, кремлевские агенты были направлены в Чернобыль еще в прошлом году, чтобы подготовить почву для сдачи Киева России.
Трагедия в ином: а сколько ещё их осталось в высших эшелонах Государства? И какая бл... под видом клоунов на самокатах, валит остатки Украины?(её производства, образования, экономики, оборонку, транспортной инфраструктуры, .....)
«Це просто енциклопедія ідіотизму. Я непогано знаю воєнну історію, при чому в деталях, і я пригадати не можу, щоб якась армія таке витворяла – те, що витворяє російська армія в цьому конфлікті. Їм усім належить переконатися в найближчий час, що з такою тактикою і стратегією, з такими командирами і з такими озброєнням та військовою технікою їм з-під Вороніжа не треба було висовуватися, а не те, що намагатися вирішувати стратегічні задачі з захоплення найбільшої європейської країни», – зазначив Арестович. https://glavcom.ua/news/rf-zrobila-shch ... 63925.html
otg написав:А кто из Запорожья? Что там с Новобогдановкой? Боеприпас оставили врагу?
да егож при порошенко взорвали...
vitaliian написав:edvardd когда на нас белорусы нападут? уже надоело сидеть в засаде.
Zebra написав:Рашка пока донецкую область не захватит - текущую фазу на паузу не поставит. Как то будет странно выглядеть замороженная "спецоперация". Хотя и такое возможно - бесконечное "замороженное" "освобождение".
у них вариантов не много. Если начать эскалацию, нам ещё пришлют 20 химарсов, может крылья и бронь к ним, если отступить - нарот рф не поймёт что это было победа или поражение. Западу надо перемирие чтоб затариться на зиму газом и вернуть наших беженцев. Перемирие внутри можно выдать за большую победу. Может это вообще их единственный шанс что то выдать за победу. Если дальше одни разгромы.
хз, батька опять отгавкался, сказал геморрой у него, не может командовать, будем наблюдать...завтра на дачу поеду с ночёвкой, поближе к линии....
Але мішки для 200х замовляє[/quote]
есть вариант, что батька нападёт при нашем глобальном наступлении на Херсон