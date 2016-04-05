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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 лип, 2022 22:31
Не бачив щоб щось змушували виливати. В любому селі можна купити і пиво і горілку.
Паліцаї обіссались від корочки полковника, я так зрозумів він з СБУ, треба було затримувати.
Звичайно я за дозвіл на зброю.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 22:39
edvardd написав:
есть вариант, что батька нападёт при нашем глобальном наступлении на Херсон
не нападет, ибо братья-поляки ударят ему в спину.
сколько той белорусии? вибить большие города и все посипется, превратится в сомали .
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Додано: Чет 28 лип, 2022 22:49
otg написав:
Там мне сегодня рассказывали про Ермака, в конце видео Арестович дает объяснение почему это глупость и бред.
Істерія по Єрмаку це виключно порохоботська тема, видно дуже незручний Єрмак цій шоблі.
Власне як і Арестович.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 22:53
otg написав:
Там мне сегодня рассказывали про Ермака, в конце видео Арестович дает объяснение почему это глупость и бред.
Арестович вполне внятно высказывается по чисто военным вопросам, но как только доходит до политики, включает чистый незамутнённый инфантилизм. Наша задача отделять первое от второго.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 22:56
edvardd написав:
при нашем глобальном наступлении на Херсон
если пройти 10 км до Херсона = "глобальное наступление", то как охарактеризуем продвижение, допустим, на Бердянск? "Галактическое"?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 23:00
Если готовится наступление, то при любых войнах это держится военными в строгом секрете. А у нас весь мир знает, что ВСУ через месяц пойдёт на Херсонском направление в полномасш. наступление и типа раша будет атакована внезапно.
Сказки для женщин, но не для мужиков, которые воевали при разных воинах.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 23:05
Игорь Алексеевич написав:
Если готовится наступление, то при любых войнах это держится военными в строгом секрете. А у нас весь мир знает, что ВСУ через месяц пойдёт на Херсонском направление в полномасш. наступление и типа раша будет атакована внезапно.
Сказки для женщин, но не для мужиков, которые воевали при разных воинах.
на первый взгляд, да.
Но надо понимать, что мир изменился. Смартфоны, соцсети, утечки информации.... куча независимых экспертов, которые всё это читают, анализируют и публично обсуждают.... Короче, в открытых источниках сегодня многократно больше реальной инфо, чем во времена условной 2 МВ или даже во времена Афганистана.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 23:16
Успіх написав:
НІКОМУ НАХ НЕ ПОТРІБНІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПРОСТО СОБІ ЖИЛИ - НІКОГО НЕ ЧІПАЛИ/НІ НА КОГО НЕ НАПАДАЛИ!
скажем так: мы сейчас расплачиваемся за то, что "просто себе жили" и не слишком торопились в сторону запада. Прибалты подсуетились, и сейчас они уже в НАТО. Так что, каждый пожинает плоды своих решений.
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