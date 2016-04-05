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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1831183218331834
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:31

  Kudrjavuy написав:Это видео, для тех, кто ратует за разрешение ношения оружия:
https://storage2.censor.net/video/3/280722_bel.mp4
Видео с Цензора, хотя источник: https://crime-ua.com/node/29986
Жара за 30 градусов - на границе Донецкой области, на блок постах заставляют выливать даже бутылочное пиво.
.............................................

Не бачив щоб щось змушували виливати. В любому селі можна купити і пиво і горілку.
Паліцаї обіссались від корочки полковника, я так зрозумів він з СБУ, треба було затримувати.
Звичайно я за дозвіл на зброю.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:есть вариант, что батька нападёт при нашем глобальном наступлении на Херсон

не нападет, ибо братья-поляки ударят ему в спину.
сколько той белорусии? вибить большие города и все посипется, превратится в сомали .
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:49

  otg написав:Там мне сегодня рассказывали про Ермака, в конце видео Арестович дает объяснение почему это глупость и бред.

Істерія по Єрмаку це виключно порохоботська тема, видно дуже незручний Єрмак цій шоблі.
Власне як і Арестович.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:53

  otg написав:Там мне сегодня рассказывали про Ермака, в конце видео Арестович дает объяснение почему это глупость и бред.

Арестович вполне внятно высказывается по чисто военным вопросам, но как только доходит до политики, включает чистый незамутнённый инфантилизм. Наша задача отделять первое от второго.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:при нашем глобальном наступлении на Херсон
если пройти 10 км до Херсона = "глобальное наступление", то как охарактеризуем продвижение, допустим, на Бердянск? "Галактическое"?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:00

Если готовится наступление, то при любых войнах это держится военными в строгом секрете. А у нас весь мир знает, что ВСУ через месяц пойдёт на Херсонском направление в полномасш. наступление и типа раша будет атакована внезапно. :(
Сказки для женщин, но не для мужиков, которые воевали при разных воинах. :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Учётка, 2019 года с минимальным количество сообщений - да, конечно, что я тебе верю :)
Смішно :)
как бы, ставить знак равенства между количеством сообщений и их качеством...того...гораздо чаще зависимость обратная :-)
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:05

  Игорь Алексеевич написав:Если готовится наступление, то при любых войнах это держится военными в строгом секрете. А у нас весь мир знает, что ВСУ через месяц пойдёт на Херсонском направление в полномасш. наступление и типа раша будет атакована внезапно. :(
Сказки для женщин, но не для мужиков, которые воевали при разных воинах. :shock:

на первый взгляд, да.
Но надо понимать, что мир изменился. Смартфоны, соцсети, утечки информации.... куча независимых экспертов, которые всё это читают, анализируют и публично обсуждают.... Короче, в открытых источниках сегодня многократно больше реальной инфо, чем во времена условной 2 МВ или даже во времена Афганистана.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:НІКОМУ НАХ НЕ ПОТРІБНІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПРОСТО СОБІ ЖИЛИ - НІКОГО НЕ ЧІПАЛИ/НІ НА КОГО НЕ НАПАДАЛИ!
скажем так: мы сейчас расплачиваемся за то, что "просто себе жили" и не слишком торопились в сторону запада. Прибалты подсуетились, и сейчас они уже в НАТО. Так что, каждый пожинает плоды своих решений.
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