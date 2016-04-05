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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:06

  Tegularius написав:
  Goodman написав:не нападет, ибо братья-поляки ударят ему в спину.
сколько той белорусии? вибить большие города и все посипется, превратится в сомали .

Не ударят, по той же причине, по которой рашка не ударит по Прибалтике. Это красные линии, за которыми третья мировая.
Батька не ударит по Украине по двум причинам. 1. Он хочет сохранить за собой возможность при определенных раскладах выступить "посредником". 2. Боится, что если в Беларусь из Украины пойдут гробы, там начнутся волнения по типу 2020 г. и его режим окажется в опасности.

бацька ударит если будет на 100% уверен в победе крысы. Без этой победы попытаться удержать власть можно только как "миротворец", но это маловероятно, он себя уже обозначил союзником и защитником армии рф от нато. Как посредника его никто не воспринимает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Tegularius написав:Не ударят, по той же причине, по которой рашка не ударит по Прибалтике. Это красные линии, за которыми третья мировая.

про мировую войну ето нарратив с орт и роиссия1, какие мири сойдутся в войне?
скорее война технологий с остатками билой роскоши.
И что есть белорусь? ничто, пиль, грязь на ботинках роисии , сольют при случае и все. Сольют , как слили Карабах - все решили ОДНОМОМЕНТАЛЬНО.

Толку с етого картофельного буфера , паразитирующего на ресурсах роисии?
Уже сапог НАТО под питером. Приехали.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:бацька ударит если будет на 100% уверен в победе крысы.

OMG , зачем тогда уже ударять?
восстанавливать кто будет? содержать кто будет?
концерт кобзона
Goodman
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