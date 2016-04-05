Tegularius написав:
Не ударят, по той же причине, по которой рашка не ударит по Прибалтике. Это красные линии, за которыми третья мировая.
Батька не ударит по Украине по двум причинам. 1. Он хочет сохранить за собой возможность при определенных раскладах выступить "посредником". 2. Боится, что если в Беларусь из Украины пойдут гробы, там начнутся волнения по типу 2020 г. и его режим окажется в опасности.
бацька ударит если будет на 100% уверен в победе крысы. Без этой победы попытаться удержать власть можно только как "миротворец", но это маловероятно, он себя уже обозначил союзником и защитником армии рф от нато. Как посредника его никто не воспринимает.