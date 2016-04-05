Tegularius написав:Не ударят, по той же причине, по которой рашка не ударит по Прибалтике. Это красные линии, за которыми третья мировая.
про мировую войну ето нарратив с орт и роиссия1, какие мири сойдутся в войне? скорее война технологий с остатками билой роскоши. И что есть белорусь? ничто, пиль, грязь на ботинках роисии , сольют при случае и все. Сольют , как слили Карабах - все решили ОДНОМОМЕНТАЛЬНО.
Толку с етого картофельного буфера , паразитирующего на ресурсах роисии? Уже сапог НАТО под питером. Приехали.
juristkostya написав:Арестович вполне внятно высказывается по чисто военным вопросам, но как только доходит до политики, включает чистый незамутнённый инфантилизм. Наша задача отделять первое от второго.
juristkostya написав:на первый взгляд, да. Но надо понимать, что мир изменился. Смартфоны, соцсети, утечки информации.... куча независимых экспертов, которые всё это читают, анализируют и публично обсуждают.... Короче, в открытых источниках сегодня многократно больше реальной инфо, чем во времена условной 2 МВ или даже во времена Афганистана.
Ну при нормально спланированной операции утечек не должно быть. Но в последнее время я все больше удивляюсь всему что происходит еще с 2014 года когда орки пропускали защитников ДАП. Когда Захарченко во всеуслышание анонсирует наступление на Дебальцево, а Порох и пальцем не пошевелил. Сегодня поставки оружия широко рекламируются. В общем какой то сюр.
Двоє людей вирішили поплавати в морі у Коблево і підірвалися на міні.
Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
У зв'язку з цим глава області нагадав, що не слід нехтувати введеними заборонами.
ОНОВЛЕНО О 20:44. За даними «Думської», загинув 39-річний полковник, начальник сектору кримінальної поліції Херсонського відділу поліції та його 35-річний підлеглий, оперуповноважений, капітан поліції.
оба були не тверезі (100500) , сам купався 4 раза в липні , якщо не має волни, то бачішь гарно поверхню моря на 10-15м (зайшов у воду скупнився,чи проплив 10м і виходь) мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти, якщо ти не маєш намір чипати незнайомий предмет
Кандидат у британські прем'єри, глава МЗС країни Елізабет Трасс заявила, що стане "найбільшим другом" України, якщо вона виграє цей пост, і відразу ж подзвонить президенту України Володимиру Зеленському.
Reuters цитує слова Трасс (truss-ферма, краще було б trust? true?)
Чинний глава МЗС Британії сказала, що буде працювати з союзниками, щоб надати Україні більше зброї та гуманітарної допомоги.
Goodman написав:не нападет, ибо братья-поляки ударят ему в спину. сколько той белорусии? вибить большие города и все посипется, превратится в сомали .
Не ударят, по той же причине, по которой рашка не ударит по Прибалтике. Это красные линии, за которыми третья мировая. Батька не ударит по Украине по двум причинам. 1. Он хочет сохранить за собой возможность при определенных раскладах выступить "посредником". 2. Боится, что если в Беларусь из Украины пойдут гробы, там начнутся волнения по типу 2020 г. и его режим окажется в опасности.
Оно то так, но может случиться так что его просто заставит. Он и так его держит за фаберже по самые некуда. Никто не знает на какие провокации способна его контора. А по слухам, их щупальцы в Беларуси охватили ее слишком глубоко.
otg написав:Ну при нормально спланированной операции утечек не должно быть.
у всякой операции объективно есть подготовительные мероприятия. В данном случае, это удары по мостам через Днепр, и скрыть их невозможно. И раньше было невозможно. Об ударах могли не знать мы, но противник точно понимал бы, что идёт подготовка на данном направлении. Он-то эти мосты видит каждый день. Просто, ещё 15 лет назад мы бы не смотрели видео разрушенных постов в режиме он-лайн глазами работников оккупационных администраций и не обсуждали бы изумительную точность попаданий. Это именно что мир изменился.
otg написав:Ну при нормально спланированной операции утечек не должно быть.
у всякой операции объективно есть подготовительные мероприятия. В данном случае, это удары по мостам через Днепр, и скрыть их невозможно. И раньше было невозможно. Об ударах могли не знать мы, но противник точно понимал бы, что идёт подготовка на данном направлении. Он-то эти мосты видит каждый день. Просто, ещё 15 лет назад мы бы не смотрели видео разрушенных постов в режиме он-лайн глазами работников оккупационных администраций и не обсуждали бы изумительную точность попаданий. Это именно что мир изменился.
Ну мосты стоило уничтожить даже при отступлении. Мосты это доставка боезапаса. О наступлении должны свидетельствовать др факторы.