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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1834183518361837>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:44

  otg написав:Там мне сегодня рассказывали про Ермака, в конце видео Арестович дает объяснение почему это глупость и бред.

Ещё бы советник Ермака сказал что-то другое.
Так бессовестно насиловать в уши свою аудиторию может только этот эталон новояза, который из любой потери и поражения может "сделать" "тактическую спецоперацию"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Там были серьезные аргументы. Разве не заметили?
обычные аргументы, ничего особенно убедительного.
Единственное здравое - что главные претензии должны быть не Ермаку как таковому, а президенту, который его назначил и терпит. Это да, с кадровой политикой много вопросов, одни провалы в структуре СБУ чего стОят, и вряд ли можно надеяться, что в офисе президента назначения делались более грамотно - подходы те же.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:49

  Грйс-мэн написав:Ещё бы советник Ермака сказал что-то другое.
Так бессовестно насиловать в уши свою аудиторию может только этот эталон новояза, который из любой потери и поражения может "сделать" "тактическую спецоперацию"
Не надо лепить горбатого. В любом случае аргументы убийственные. Я вам про это же говорил несколько страниц назад. Если б Ермак был бы шпионом Киев давно был бы взят. Кроме того там Арестович вам сказал. "Конечно все может быть..." Т.е Ермак может оказаться шпиЁном, но он тогда какой то странный шпиен. Своим хозяевам нанес больше вреда чем тем у кого шпиенит. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:49

  otg написав:
  juristkostya написав:
  otg написав:Ну при нормально спланированной операции утечек не должно быть.
у всякой операции объективно есть подготовительные мероприятия. В данном случае, это удары по мостам через Днепр, и скрыть их невозможно. И раньше было невозможно. Об ударах могли не знать мы, но противник точно понимал бы, что идёт подготовка на данном направлении. Он-то эти мосты видит каждый день.
Просто, ещё 15 лет назад мы бы не смотрели видео разрушенных постов в режиме он-лайн глазами работников оккупационных администраций и не обсуждали бы изумительную точность попаданий. Это именно что мир изменился.
Ну мосты стоило уничтожить даже при отступлении. Мосты это доставка боезапаса. О наступлении должны свидетельствовать др факторы.

всё правильно. Вот вы откуда знаете, что там с высокой вероятностью будет наступление? Из коммюнике нашего Генштаба? Нет, из независимых оценок. Которые базируются на различных информ утечках. Которые, в свою очередь, стали возможны благодаря смартфонам и соцсетям. Если идут эшелоны с танками, то, как ни крути, их увидят сотни людей.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:51

Мовчати...

Плять!
Сьогодні дізнався ще нові "ввідні" про відпустку :twisted:
Але мушу мовчати - бо ще й можу не поїхати через плескання язиком!

Але скажу просто - а ви собі думайТЕ
1. Задовбала та корупція на кожному кроці!!!(вже б хотів її "бити і копати" - так ж не можна, якщо хочеш "жити")
2. Задовбало то довколишнє "жополизтво"!(хто добре лизнув - той і "мАлАдец")

Плять! Як то все дратує!!!

Отак все довкола - так і "додає" сили й оптимізму воювати!

Тьфу! Плять! Гидко!
А головне - проти системи не попреш/нічого не зміниш! :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:52

  prodigy написав:https://dumskaya.net/news/v-nikolaevskoy-oblasti-dva-cheloveka-podorvalis-167239/

Двоє людей вирішили поплавати в морі у Коблево і підірвалися на міні.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У зв'язку з цим глава області нагадав, що не слід нехтувати введеними заборонами.


ОНОВЛЕНО О 20:44. За даними «Думської», загинув 39-річний полковник, начальник сектору кримінальної поліції Херсонського відділу поліції та його 35-річний підлеглий, оперуповноважений, капітан поліції.

оба були не тверезі (100500) :mrgreen: ,
сам купався 4 раза в липні , якщо не має волни,
то бачішь гарно поверхню моря на 10-15м (зайшов у воду скупнився,чи проплив 10м і виходь)
мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
якщо ти не маєш намір чипати незнайомий предмет

Арестович сказал бы, что "героически погибли при проведении секретной спецоперации по разминированию"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:52

  juristkostya написав:Это да, с кадровой политикой много вопросов, одни провалы в структуре СБУ чего стОят, и вряд ли можно надеяться, что в офисе президента назначения делались более грамотно - подходы те же.
Я Вас расстрою, но при любом президенте были бы провалы и предательство. Кстати Арестович там рассуждает о СБУ. Зайдите на страничку Охрименко, он экономист дряный, но копаться в истории любит. Там он рассказывает про предательства на всех этапах истории.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:55

  juristkostya написав:всё правильно. Вот вы откуда знаете, что там с высокой вероятностью будет наступление? Из коммюнике нашего Генштаба? Нет, из независимых оценок. Которые базируются на различных информ утечках. Которые, в свою очередь, стали возможны благодаря смартфонам и соцсетям. Если идут эшелоны с танками, то, как ни крути, их увидят сотни людей.
Да нет, я узнал от многочисленных экспертов, которых развелось вагон с тележкой. Типа все они получили от куда то утечки. Люди в сетях их лишь пересказывают то что от них услышали.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:59

  Успіх написав:Плять!
Сьогодні дізнався ще нові "ввідні" про відпустку :twisted:
Але мушу мовчати - бо ще й можу не поїхати через плескання язиком!

Але скажу просто - а ви собі думайТЕ
1. Задовбала та корупція на кожному кроці!!!(вже б хотів її "бити і копати" - так ж не можна, якщо хочеш "жити")
2. Задовбало то довколишнє "жополизтво"!(хто добре лизнув - той і "мАлАдец")

Плять! Як то все дратує!!!

Отак все довкола - так і "додає" сили й оптимізму воювати!

Тьфу! Плять! Гидко!
А головне - проти системи не попреш/нічого не зміниш! :evil:

Вот пусть жополизы и коррупционеры и идут на фронт
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тьфу! Плять! Гидко!
А головне - проти системи не попреш/нічого не зміниш!
не драматизируйте. Достаточно проголосовать за ещё одного "незамараного" шоу-мена, который прогонит всех плохих и назначит всех хороших. Рецепт 100%.
juristkostya
 
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