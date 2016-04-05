Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:49

Грйс-мэн написав: Ещё бы советник Ермака сказал что-то другое.

Так бессовестно насиловать в уши свою аудиторию может только этот эталон новояза, который из любой потери и поражения может "сделать" "тактическую спецоперацию" Ещё бы советник Ермака сказал что-то другое.Так бессовестно насиловать в уши свою аудиторию может только этот эталон новояза, который из любой потери и поражения может "сделать" "тактическую спецоперацию"

Не надо лепить горбатого. В любом случае аргументы убийственные. Я вам про это же говорил несколько страниц назад. Если б Ермак был бы шпионом Киев давно был бы взят. Кроме того там Арестович вам сказал. "Конечно все может быть..." Т.е Ермак может оказаться шпиЁном, но он тогда какой то странный шпиен. Своим хозяевам нанес больше вреда чем тем у кого шпиенит.