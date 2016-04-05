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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:04
juristkostya написав: Успіх написав:
Тьфу! Плять! Гидко!
А головне - проти системи не попреш/нічого не зміниш!
не драматизируйте. Достаточно проголосовать за ещё одного "незамараного" шоу-мена, который прогонит всех плохих и назначит всех хороших. Рецепт 100%.
Лучше верните Гелетея со Свинарчуками
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:05
Ну от я вам дивуюся - які там нафіг незалежні експерти ? Кожен експерт ( насправді їх достатньо мало ) працює на свою аудиторію . І відповідно і озвучує певні посили . Арестович же ж не просто так для всіх говорить - зовсім не для всіх , як і Жданов , як Швець і так далі ... Якщо експерт буде говорити щось , що нам може завдати шкоди - ним зацікавляться відповідні органи ... А для диванних любителів порозмірковувати про ведення бойових дій ( а от я б ... ) і формулюються якісь висновки . По суті вони мало чим відрізняються від прогнозів астрологів...
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:06
otg написав: juristkostya написав:
всё правильно. Вот вы откуда знаете, что там с высокой вероятностью будет наступление? Из коммюнике нашего Генштаба? Нет, из независимых оценок. Которые базируются на различных информ утечках. Которые, в свою очередь, стали возможны благодаря смартфонам и соцсетям. Если идут эшелоны с танками, то, как ни крути, их увидят сотни людей.
Да нет, я узнал от многочисленных экспертов, которых развелось вагон с тележкой. Типа все они получили от куда то утечки. Люди в сетях их лишь пересказывают то что от них услышали.
ещё раз: если идёт колонна техники, условно, из Крыма в Мелитополь, по дороге её увидят сотни совершенно посторонних людей. И при нынешних средствах связи эта информация моментально расходится, часто с видеофиксацией, геопривязкой и пр. Ещё 15 лет назад это было немыслимо. Мир изменился.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:07
Goodman написав: vitaliian написав:
бацька ударит если будет на 100% уверен в победе крысы.
OMG , зачем тогда уже ударять?
ударять за тем, чтобы показать свою вечную любовь и лояльность фюреру. Без фюрера он никто, а фюрер предательства не простит. Прощение проигравшей крысы луку не сильно интересует, от слова вообще. Инфа сотка.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 29 лип, 2022 09:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:08
prodigy написав:
мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
Они плавают на якоре? Интересно, просто. Думал они не срабатывают на людей. А только на тяжёлые объекты
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:08
otg написав:
Я Вас расстрою, но при любом президенте были бы провалы и предательств
естественно. И я не вижу причин, почему в нынешней администрации их вдруг не будет.
Наоборот, если избираешься под лозунгом "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней зарабатывает" - вероятность российских "кротов" лично мне представляется более высокой, чем ранее.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:11
Puente написав:
Ну от я вам дивуюся - які там нафіг незалежні експерти ? Кожен експерт ( насправді їх достатньо мало ) працює на свою аудиторію . І відповідно і озвучує певні посили . Арестович же ж не просто так для всіх говорить - зовсім не для всіх , як і Жданов , як Швець і так далі ... Якщо експерт буде говорити щось , що нам може завдати шкоди - ним зацікавляться відповідні органи ... А для диванних любителів порозмірковувати про ведення бойових дій ( а от я б ... ) і формулюються якісь висновки . По суті вони мало чим відрізняються від прогнозів астрологів...
судя по всему, вы просто не читали обзоры Тома Купера. Отсюда такое искажённое понимание об экспертах.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:13
juristkostya написав:
ещё раз: если идёт колонна техники, условно, из Крыма в Мелитополь, по дороге её увидят сотни совершенно посторонних людей. И при нынешних средствах связи эта информация моментально расходится, часто с видеофиксацией, геопривязкой и пр.
И что? Доходит до Мелитополя практически без сопротивления, пока в Мелитополе безвластие и мародёрство?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:13
Грйс-мэн написав: juristkostya написав: Успіх написав:
Тьфу! Плять! Гидко!
А головне - проти системи не попреш/нічого не зміниш!
не драматизируйте. Достаточно проголосовать за ещё одного "незамараного" шоу-мена, который прогонит всех плохих и назначит всех хороших. Рецепт 100%.
Лучше верните Гелетея со Свинарчуками
у них анекдоты несмешные, не пройдут....
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:15
Грйс-мэн написав: juristkostya написав:
ещё раз: если идёт колонна техники, условно, из Крыма в Мелитополь, по дороге её увидят сотни совершенно посторонних людей. И при нынешних средствах связи эта информация моментально расходится, часто с видеофиксацией, геопривязкой и пр.
И что? Доходит до Мелитополя практически без сопротивления, пока в Мелитополе безвластие и мародёрство?
И эксперты получают материал для предположений/выводов, где ожидается очередное наступление (если что, мы именно этот вопрос обсуждали)
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