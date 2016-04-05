Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:33

Andrey2512 написав: prodigy написав: мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти, мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,



Они плавают на якоре? Интересно, просто. Думал они не срабатывают на людей. А только на тяжёлые объекты Они плавают на якоре? Интересно, просто. Думал они не срабатывают на людей. А только на тяжёлые объекты

Минре́п — стальной, пеньковый или капроновый трос или цепь для крепления якорной морской мины к якорю и удержания её на определённом расстоянии от поверхности воды. Для удержания мины на определённой глубине вне зависимости от рельефа дна минреп наматывается на вьюшку (шпульку).

на, и те что еще держаться на якоре устанавливают на суда (т.е. они ниже уровня моря на 3-10м), но так какза 50лет, то 5 месяцев 10-20% мин уже давно не на якоре, а дрейфуют (у мины положительная плавучесть изначельно, оторвавшись от якоря она дрейфует в море в зависимости от течения (которое в Черном море направлено против часовой стрелки, т.е. от Грузии -Крым-Одесса-Румынское побережбе -Турецкое побережбе), так же есть суточные отливные-приливные течения, ветровые течения(вызванные штормом).мина не должна срабатывать на людей, но так как они старые(то возможно срабатывают), но я придерживаюсь точки зрения, что практически все 10-12 подрывов людей от мин произошли по вине людей, которые умышленно трогали мины(не знаю зачем, может хотели их "отбуксировать" к берегу и вытащить на песок, просто не понимаю)