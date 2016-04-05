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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:07
Goodman написав: vitaliian написав:
бацька ударит если будет на 100% уверен в победе крысы.
OMG , зачем тогда уже ударять?
ударять за тем, чтобы показать свою вечную любовь и лояльность фюреру. Без фюрера он никто, а фюрер предательства не простит. Прощение проигравшей крысы луку не сильно интересует, от слова вообще. Инфа сотка.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 29 лип, 2022 09:10, всього редагувалось 2 разів.
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vitaliian
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:08
prodigy написав:
мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
Они плавают на якоре? Интересно, просто. Думал они не срабатывают на людей. А только на тяжёлые объекты
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Andrey2512
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:08
otg написав:
Я Вас расстрою, но при любом президенте были бы провалы и предательств
естественно. И я не вижу причин, почему в нынешней администрации их вдруг не будет.
Наоборот, если избираешься под лозунгом "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней зарабатывает" - вероятность российских "кротов" лично мне представляется более высокой, чем ранее.
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juristkostya
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:11
Puente написав:
Ну от я вам дивуюся - які там нафіг незалежні експерти ? Кожен експерт ( насправді їх достатньо мало ) працює на свою аудиторію . І відповідно і озвучує певні посили . Арестович же ж не просто так для всіх говорить - зовсім не для всіх , як і Жданов , як Швець і так далі ... Якщо експерт буде говорити щось , що нам може завдати шкоди - ним зацікавляться відповідні органи ... А для диванних любителів порозмірковувати про ведення бойових дій ( а от я б ... ) і формулюються якісь висновки . По суті вони мало чим відрізняються від прогнозів астрологів...
судя по всему, вы просто не читали обзоры Тома Купера. Отсюда такое искажённое понимание об экспертах.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:13
juristkostya написав:
ещё раз: если идёт колонна техники, условно, из Крыма в Мелитополь, по дороге её увидят сотни совершенно посторонних людей. И при нынешних средствах связи эта информация моментально расходится, часто с видеофиксацией, геопривязкой и пр.
И что? Доходит до Мелитополя практически без сопротивления, пока в Мелитополе безвластие и мародёрство?
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Грйс-мэн
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:13
Грйс-мэн написав: juristkostya написав: Успіх написав:
Тьфу! Плять! Гидко!
А головне - проти системи не попреш/нічого не зміниш!
не драматизируйте. Достаточно проголосовать за ещё одного "незамараного" шоу-мена, который прогонит всех плохих и назначит всех хороших. Рецепт 100%.
Лучше верните Гелетея со Свинарчуками
у них анекдоты несмешные, не пройдут....
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juristkostya
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:15
Грйс-мэн написав: juristkostya написав:
ещё раз: если идёт колонна техники, условно, из Крыма в Мелитополь, по дороге её увидят сотни совершенно посторонних людей. И при нынешних средствах связи эта информация моментально расходится, часто с видеофиксацией, геопривязкой и пр.
И что? Доходит до Мелитополя практически без сопротивления, пока в Мелитополе безвластие и мародёрство?
И эксперты получают материал для предположений/выводов, где ожидается очередное наступление (если что, мы именно этот вопрос обсуждали)
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juristkostya
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:26
prodigy написав:
мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
совершенно необязательно, есть разные варианты установки.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:33
Andrey2512 написав: prodigy написав:
мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
Они плавают на якоре? Интересно, просто. Думал они не срабатывают на людей. А только на тяжёлые объекты
на якоре не плавают
, и те что еще держаться на якоре устанавливают на суда (т.е. они ниже уровня моря на 3-10м), но так как минрепам
за 50лет, то 5 месяцев 10-20% мин уже давно не на якоре, а дрейфуют (у мины положительная плавучесть изначельно, оторвавшись от якоря она дрейфует в море в зависимости от течения (которое в Черном море направлено против часовой стрелки, т.е. от Грузии -Крым-Одесса-Румынское побережбе -Турецкое побережбе), так же есть суточные отливные-приливные течения, ветровые течения(вызванные штормом).
мина не должна срабатывать на людей, но так как они старые(то возможно срабатывают), но я придерживаюсь точки зрения, что практически все 10-12 подрывов людей от мин произошли по вине людей, которые умышленно трогали мины(не знаю зачем, может хотели их "отбуксировать" к берегу и вытащить на песок, просто не понимаю)
Минре́п — стальной, пеньковый или капроновый трос или цепь для крепления якорной морской мины к якорю и удержания её на определённом расстоянии от поверхности воды. Для удержания мины на определённой глубине вне зависимости от рельефа дна минреп наматывается на вьюшку (шпульку).
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:35
juristkostya написав: prodigy написав:
мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
совершенно необязательно, есть разные варианты установки.
при чем здесь установка, никто не кидает мину, чтобы она плавала...плавает мина, к-я потеряла якорь
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