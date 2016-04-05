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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1835183618371838>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:07

  Goodman написав:
  vitaliian написав:бацька ударит если будет на 100% уверен в победе крысы.

OMG , зачем тогда уже ударять?

ударять за тем, чтобы показать свою вечную любовь и лояльность фюреру. Без фюрера он никто, а фюрер предательства не простит. Прощение проигравшей крысы луку не сильно интересует, от слова вообще. Инфа сотка.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 лип, 2022 09:10, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,


Они плавают на якоре? Интересно, просто. Думал они не срабатывают на людей. А только на тяжёлые объекты
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Я Вас расстрою, но при любом президенте были бы провалы и предательств
естественно. И я не вижу причин, почему в нынешней администрации их вдруг не будет.
Наоборот, если избираешься под лозунгом "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней зарабатывает" - вероятность российских "кротов" лично мне представляется более высокой, чем ранее.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:11

  Puente написав:Ну от я вам дивуюся - які там нафіг незалежні експерти ? Кожен експерт ( насправді їх достатньо мало ) працює на свою аудиторію . І відповідно і озвучує певні посили . Арестович же ж не просто так для всіх говорить - зовсім не для всіх , як і Жданов , як Швець і так далі ... Якщо експерт буде говорити щось , що нам може завдати шкоди - ним зацікавляться відповідні органи ... А для диванних любителів порозмірковувати про ведення бойових дій ( а от я б ... ) і формулюються якісь висновки . По суті вони мало чим відрізняються від прогнозів астрологів...

судя по всему, вы просто не читали обзоры Тома Купера. Отсюда такое искажённое понимание об экспертах.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:13

  juristkostya написав:ещё раз: если идёт колонна техники, условно, из Крыма в Мелитополь, по дороге её увидят сотни совершенно посторонних людей. И при нынешних средствах связи эта информация моментально расходится, часто с видеофиксацией, геопривязкой и пр.

И что? Доходит до Мелитополя практически без сопротивления, пока в Мелитополе безвластие и мародёрство?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:13

  Грйс-мэн написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Тьфу! Плять! Гидко!
А головне - проти системи не попреш/нічого не зміниш!
не драматизируйте. Достаточно проголосовать за ещё одного "незамараного" шоу-мена, который прогонит всех плохих и назначит всех хороших. Рецепт 100%.

Лучше верните Гелетея со Свинарчуками

у них анекдоты несмешные, не пройдут....
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:15

  Грйс-мэн написав:
  juristkostya написав:ещё раз: если идёт колонна техники, условно, из Крыма в Мелитополь, по дороге её увидят сотни совершенно посторонних людей. И при нынешних средствах связи эта информация моментально расходится, часто с видеофиксацией, геопривязкой и пр.

И что? Доходит до Мелитополя практически без сопротивления, пока в Мелитополе безвластие и мародёрство?

И эксперты получают материал для предположений/выводов, где ожидается очередное наступление (если что, мы именно этот вопрос обсуждали)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
совершенно необязательно, есть разные варианты установки.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:33

  Andrey2512 написав:
  prodigy написав:мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,


Они плавают на якоре? Интересно, просто. Думал они не срабатывают на людей. А только на тяжёлые объекты


на якоре не плавают, и те что еще держаться на якоре устанавливают на суда (т.е. они ниже уровня моря на 3-10м), но так как минрепам за 50лет, то 5 месяцев 10-20% мин уже давно не на якоре, а дрейфуют (у мины положительная плавучесть изначельно, оторвавшись от якоря она дрейфует в море в зависимости от течения (которое в Черном море направлено против часовой стрелки, т.е. от Грузии -Крым-Одесса-Румынское побережбе -Турецкое побережбе), так же есть суточные отливные-приливные течения, ветровые течения(вызванные штормом).

мина не должна срабатывать на людей, но так как они старые(то возможно срабатывают), но я придерживаюсь точки зрения, что практически все 10-12 подрывов людей от мин произошли по вине людей, которые умышленно трогали мины(не знаю зачем, может хотели их "отбуксировать" к берегу и вытащить на песок, просто не понимаю)

Минре́п — стальной, пеньковый или капроновый трос или цепь для крепления якорной морской мины к якорю и удержания её на определённом расстоянии от поверхности воды. Для удержания мины на определённой глубине вне зависимости от рельефа дна минреп наматывается на вьюшку (шпульку).
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:35

  juristkostya написав:
  prodigy написав:мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
совершенно необязательно, есть разные варианты установки.


при чем здесь установка, никто не кидает мину, чтобы она плавала...плавает мина, к-я потеряла якорь
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