prodigy написав:https://dumskaya.net/news/v-nikolaevskoy-oblasti-dva-cheloveka-podorvalis-167239/ Двоє людей вирішили поплавати в морі у Коблево і підірвалися на міні. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. У зв'язку з цим глава області нагадав, що не слід нехтувати введеними заборонами.
А звідки інформація, що підрив був саме в морі, а не на замінованому пляжі?
prodigy написав:мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
совершенно необязательно, есть разные варианты установки.
при чем здесь установка, никто не кидает мину, чтобы она плавала...плавает мина, к-я потеряла якорь
вот откуда это стремление оспаривать объективные вещи? Вы говорите об одном типе - якорные мины с минрепом. Но мины существуют разных типов. Есть мины, которые изначально задуманы _дрейфовать_на_некоторой_глубине_. Есть донные мины. Есть т.н."противодесантные" мины, которые устанавливаются с берега на небольшой глубине.
Поэтому утверждение
prodigy написав:мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
prodigy написав:https://dumskaya.net/news/v-nikolaevskoy-oblasti-dva-cheloveka-podorvalis-167239/ Двоє людей вирішили поплавати в морі у Коблево і підірвалися на міні. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. У зв'язку з цим глава області нагадав, що не слід нехтувати введеними заборонами.
А звідки інформація, що підрив був саме в морі, а не на замінованому пляжі?
там де дійсно замінований є пляж знаходяться поруч хтось з ЗСУ/тероборони, тому що табличка "обережно, мини" не працює, на звертаюсь увагу і йдуть до води
якби підрив був дійсно на березі , то так би і написали
🤬Черговий злочин проти наших полонених - кацапи обстріляли концтабір з нашими полоненими в Оленівці: щонайменше 40 загинуло
Показова страта кількох десятків українських полонених і ще й звинуватити в цьому українську сторону - що може бути геніальніше. Москва в чергове демонструє, що їй байдуже кого знищувати, якщо поставлена ціль. В концтаборі були солдати з Маріуполя (в т.ч з Азовсталі) та полонені в Донецькій і можливо ще Луганській областях.
як завжди апеляція до толєрастів, яким шкода русню. Тепер досі ще шкода? ps. Відео не додаємо з етичних міркувань
«У Миколаєві ракета прилетіла поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі, швидка поїхала працювати», - голова Миколаївської ОВ Віталій Кім... На даний момент відомо про 7 поранених та 4 загиблих
Успіх написав:Плять! Сьогодні дізнався ще нові "ввідні" про відпустку Але мушу мовчати - бо ще й можу не поїхати через плескання язиком!
Але скажу просто - а ви собі думайТЕ 1. Задовбала та корупція на кожному кроці!!!(вже б хотів її "бити і копати" - так ж не можна, якщо хочеш "жити") 2. Задовбало то довколишнє "жополизтво"!(хто добре лизнув - той і "мАлАдец")
Плять! Як то все дратує!!!
Отак все довкола - так і "додає" сили й оптимізму воювати!
Тьфу! Плять! Гидко! А головне - проти системи не попреш/нічого не зміниш!
И сколько лет Вы в трудах на систему? Не торопитесь возмущаться, поставте себя на место руководства.
По факту ВСЁ далеко не совмещается с желаемым, ибо где люди там есть "человеческий фактор" - противостоять которому могут немногие.