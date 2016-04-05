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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1835183618371838
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Там мне сегодня рассказывали про Ермака, в конце видео Арестович дает объяснение почему это глупость и бред.

"Глупость и бред" - це 50 хв арестовича.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:53

  prodigy написав:https://dumskaya.net/news/v-nikolaevskoy-oblasti-dva-cheloveka-podorvalis-167239/
Двоє людей вирішили поплавати в морі у Коблево і підірвалися на міні.
Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
У зв'язку з цим глава області нагадав, що не слід нехтувати введеними заборонами.

А звідки інформація, що підрив був саме в морі, а не на замінованому пляжі?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:55

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Востаннє редагувалось jump в П'ят 29 лип, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:07

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  prodigy написав:мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
совершенно необязательно, есть разные варианты установки.


при чем здесь установка, никто не кидает мину, чтобы она плавала...плавает мина, к-я потеряла якорь

вот откуда это стремление оспаривать объективные вещи? Вы говорите об одном типе - якорные мины с минрепом. Но мины существуют разных типов.
Есть мины, которые изначально задуманы _дрейфовать_на_некоторой_глубине_.
Есть донные мины.
Есть т.н."противодесантные" мины, которые устанавливаются с берега на небольшой глубине.

Поэтому утверждение
  prodigy написав:мини плавають на поверхні і міну не можна не побачіти,
ошибочно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:31

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:https://dumskaya.net/news/v-nikolaevskoy-oblasti-dva-cheloveka-podorvalis-167239/
Двоє людей вирішили поплавати в морі у Коблево і підірвалися на міні.
Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
У зв'язку з цим глава області нагадав, що не слід нехтувати введеними заборонами.

А звідки інформація, що підрив був саме в морі, а не на замінованому пляжі?


там де дійсно замінований є пляж знаходяться поруч хтось з ЗСУ/тероборони, тому що табличка "обережно, мини" не працює, на звертаюсь увагу і йдуть до води

якби підрив був дійсно на березі , то так би і написали
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🤬Черговий злочин проти наших полонених - кацапи обстріляли концтабір з нашими полоненими в Оленівці: щонайменше 40 загинуло

Показова страта кількох десятків українських полонених і ще й звинуватити в цьому українську сторону - що може бути геніальніше. Москва в чергове демонструє, що їй байдуже кого знищувати, якщо поставлена ціль. В концтаборі були солдати з Маріуполя (в т.ч з Азовсталі) та полонені в Донецькій і можливо ще Луганській областях.

як завжди апеляція до толєрастів, яким шкода русню. Тепер досі ще шкода?
ps. Відео не додаємо з етичних міркувань

https://t.me/DeepStateUA/13528
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:07

  Успіх написав:Таксссс - ну нарешті я вже знаю, що до місяця часу поїду у відпустку!
Вчора ввечері сам комбат підійшов до мене і ще до одного солдата з цим питанням...

А навіщо тобі та відпустка якщо ти і так кожний день на форумі висиш? :)
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«У Миколаєві ракета прилетіла поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі, швидка поїхала працювати», - голова Миколаївської ОВ Віталій Кім...
На даний момент відомо про 7 поранених та 4 загиблих

https://t.me/operativnoZSU/34233
https://t.me/operativnoZSU/34247
🕯Кількість загиблих внаслідок обстрілу зупинки в Миколаєві зросла до 5

https://t.me/hueviykharkov/71625
Востаннє редагувалось alexop в П'ят 29 лип, 2022 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:14

  Успіх написав:Плять!
Сьогодні дізнався ще нові "ввідні" про відпустку :twisted:
Але мушу мовчати - бо ще й можу не поїхати через плескання язиком!

Але скажу просто - а ви собі думайТЕ
1. Задовбала та корупція на кожному кроці!!!(вже б хотів її "бити і копати" - так ж не можна, якщо хочеш "жити")
2. Задовбало то довколишнє "жополизтво"!(хто добре лизнув - той і "мАлАдец")

Плять! Як то все дратує!!!

Отак все довкола - так і "додає" сили й оптимізму воювати!

Тьфу! Плять! Гидко!
А головне - проти системи не попреш/нічого не зміниш! :evil:

И сколько лет Вы в трудах на систему? :mrgreen:
Не торопитесь возмущаться, поставте себя на место руководства.

По факту ВСЁ далеко не совмещается с желаемым, ибо где люди там есть "человеческий фактор" - противостоять которому могут немногие.
Kudrjavuy
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